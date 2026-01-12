Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии вопреки ООН

ООН после окончания Второй мировой войны требовала деколонизировать Гренландию, но остров еще почти десять лет сохранял статус колонии Дании

Джефф Лэндри (Фото: Jonathan Bachman / Getty Images)

Дания после Второй мировой войны заняла территорию Гренландию в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН), и сегодня остров должен относиться к США с «гостеприимством, а не враждебностью». Об этом заявил в X спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри.

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», — написал Лэндри.

Ему ответило представительство Дании в США. Дипмиссия иронично согласилась, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнула: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами.

Во время Второй мировой войны территорию Гренландии заняли США и затем сохранили там военное присутствие. После завершения конфликта ООН настаивала на деколонизации Гренландии, но эта территория осталась колонией королевства до 1953 года. Сейчас Гренландия является частью Дании, однако с 2009 года обладает статусом автономии и самостоятельного определения внутренней политики.

После возвращения к власти американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить остров в состав Соединенных Штатов, в том числе говорил, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны. 10 января республиканец сообщил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом называл «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, а также покупку и прочие методы.

Лэндри подчеркивал, что администрация Трампа не ставит целью «завоевать кого-либо», а Штаты всегда были «гостеприимными». Он стал специальным посланником по Гренландии 22 декабря. Его целью глава Белого дома называл продвижение американских интересов на территории острова ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».