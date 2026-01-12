Сможет ли Европа помешать Трампу захватить Гренландию

США усиливают давление на Данию, желая получить Гренландию. Европейцы обсуждают отправку объединенной миссии НАТО для защиты острова. Насколько вероятно прямое столкновение союзников, разбирался РБК

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В начале года Дональд Трамп возобновил свои угрозы присоединить к США Гренландию — автономную территорию, входящую в состав Дании. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Штатам для обороны. А 12 января спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри отметил, что Дания «оккупирует» остров в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН). «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», — написал Лэндри в соцсети X.

В ответ посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен заявил, что исторический контекст действительно имеет значение, подчеркнув, что остров веками принадлежал королевству, что признавали как ООН, так и разные администрации США, а также другие страны.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Данией последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта, гренландский и датский, и являются гражданами ЕС. В 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас». В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. В Гренландии находится американская военно-космическая база Питуффик. С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения референдума.

Как США планируют присоединить Гренландию

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок и получил отказ. После победы на президентских выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. В начале прошлого года Трамп провел телефонный разговор с датским премьером Метте Фредериксен, которая вновь подчеркнула, что остров не продается.

Европейские страны последовательно выражали поддержку Копенгагену, указывая, что будущее Гренландии должны определять только ее жители. Первоначально Дания выбрала стратегию ухода от публичной конфронтации с администрацией США и просила сохранять сдержанность своих союзников по ЕС и НАТО. Из-за активизации переговоров вокруг украинского конфликта дискуссия о Гренландии отошла на второй план, однако в декабре прошлого года Трамп назначил Лэндри специальным посланником по делам острова. В ответ Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении подчеркнули, что остров принадлежит гренландцам и США не должны пытаться его аннексировать.

К угрозам присоединить Гренландию администрация Трампа вернулась после успешной операции в Венесуэле. 4 января супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети X изображение карты острова, окрашенной в цвета американского флага с подписью «скоро». 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает со своей занимающейся национальной безопасностью командой вопрос возможной покупки Гренландии.

10 января сам Трамп заявил, что США готовы «что-то предпринять» в отношении острова даже без согласия его жителей. Позже он заявил журналистам на борту своего самолета, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию, отметив, что в обратном случае контроль над ней получит Россия или Китай. «Я хотел бы заключить соглашение простым путем. Но если мы не сделаем этого простым путем, мы сделаем это трудным путем», — пригрозил американский лидер.

Госсекретарь США Марко Рубио в начале января заверил конгресс, что заявления по поводу Гренландии не означают военного вторжения: по его утверждению, цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании. То, что Рубио исключил возможность военного вторжения в Гренландию, подтвердил также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро после телефонного разговора с американским коллегой.

Сам Рубио отказался делиться подробностями с журналистами — на закрытом брифинге 7 января он лишь заявил, что проведет встречу для обсуждения проблемы, но не пояснил, с кем именно. Как стало позже известно CBS News и TV2, консультации пройдут 14 января, в них примут участие главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт.

Что администрация Трампа готовится предложить Гренландии соглашение, сообщил ранее The Economist. По информации издания, обсуждался вариант заключения так называемого Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA). Подобные соглашения у США есть с небольшими государствами в Тихом океане — их власти предоставляют американским военным право исключительного доступа в территориальные воды и воздушное пространство в обмен на экономическую и финансовую помощь США.

Daily Mail со ссылкой на источники сообщила 11 января, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения на остров. Команда республиканца во главе с советником президента по внутренней безопасности Стивеном Миллером была настолько воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что хочет быстро действовать, чтобы захватить Грендандию до того, как это сделают Россия или Китай, считают собеседники издания. Однако военные указывают, что операция по вторжению в Гренландию будет незаконной и не получит поддержки конгресса. «Генералы считают план Трампа безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его другими крупными военными операциями. Они говорят, что это как иметь дело с пятилетним ребенком», — пояснил Daily Mail источник.

Ранее Трамп заявил в интервью The New York Times (NYT), что его полномочия как президента США ограничены только его «собственной моралью». Отвечая на вопрос, должна ли его администрация соблюдать международное право, он ответил утвердительно, но дал понять, что окончательное решение остается за ним.

По мнению аналитика Института международных исследований МГИМО, специалиста по Арктике и странам Северной Европы Никиты Липунова, необходимо учитывать эксцентричность Трампа и его манеру ведения переговоров, а именно склонность выдвигать нереалистичные требования перед началом торга. «В то же время текущая ситуация дает все основания полагать, что намерения президента США сейчас весьма и весьма серьезные. На фоне венесуэльских событий я бы даже не стал исключать вероятность в том числе и силового сценария. Что, кстати, возможно, будет использоваться Соединенными Штатами для усиления собственной переговорной позиции», — заявил РБК эксперт.

Возможное вторжение США, которое, как говорят датские эксперты, займет менее получаса, — это крайне негативный сценарий, причем нежелательный для американской администрации. Липунов также отмечает, что, согласно последним опросам, более 85% жителей Гренландии выступают против вхождения в состав США. И силовой сценарий, продолжает эксперт, может только усилить антиамериканские настроения на острове.

На парламентских выборах в Гренландии, которые прошли в марте 2025 года, победу одержала оппозиционная партия Demokraatit (демократы), которая последовательно поддерживает независимость острова, хотя и предупреждает о потенциальных рисках стремительного отделения от Дании. На втором месте оказалась вторая крупнейшая оппозиционная левая партия Naleraq, представители которой выступали за заключение оборонного соглашения с США. Несмотря на успех на выборах, Naleraq в правящую коалицию не вошла. Премьером Гренландии стал лидер демократов Йенс-Фредерик Нильсен. Комментируя заявления Трампа, премьер отметил, что остров стремится укрепить связи с Вашингтоном и гренландцам не следует опасаться возможного нападения со стороны США. Однако он подчеркнул, что нельзя сравнивать Гренландию с Венесуэлой. «Мы не в той ситуации, когда можно думать, что захват страны возможен за ночь», — сказал Нильсен. 10 января все пять политических партий Гренландии, представленных в парламенте, включая Naleraq, опубликовали совместное заявление с требованием положить конец «пренебрежительному отношению» со стороны Соединенных Штатов.

Какой ответ готовит Европа

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила 11 января, что отношения королевства и США оказались «на распутье». «Соединенные Штаты, угрожая одному из своих союзников, поворачиваются спиной к западному альянсу и сотрудничеству в рамках НАТО. Это ситуация, которую мы никогда ранее не переживали. Если такое произойдет, все остановится», — подчеркнула она. Говоря о предстоящей встрече американских и датских делегаций на тему Гренландии, премьер указала на готовность Копенгагена сделать все возможное, чтобы отстоять свою позицию. По словам Фредериксен, есть вопросы, от которых в Дании не отступят.

Коллективная реакция европейцев на возобновившиеся угрозы Трампа присоединить Гренландию оказалась достаточно сдержанной. В частности, до сих пор без комментариев заявления США оставляет НАТО. 6 января лидеры семи европейских стран, включая Францию, Великобританию, ФРГ и Италию, выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Гренландия принадлежит ее жителям. «Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — говорится в тексте заявления. В нем также отмечается, что европейские союзники намерены увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. Европейцы отметили, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно всеми союзниками по НАТО, в том числе США.

Это заявление было выпущено во время очередной встречи «коалиции желающих» — в ее рамках преимущественно европейские страны разрабатывают гарантии безопасности для Киева. По информации Politico, европейцам пришлось замалчивать на этой встрече вопрос о Гренландии, чтобы не разозлить США и не сорвать мирный процесс по Украине. «Любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа», — заявил собеседник издания.

Позже другой собеседник Politico сообщил о возможности включения Гренландии в сделку по Украине. По его информации, ЕС может согласиться на усиление роли США в Гренландии в обмен на гарантии поддержки Вашингтоном Украины. Источник издания назвал это горькой пилюлей, однако более предпочтительным вариантом, чем выход Соединенных Штатов из переговорного процесса.

NYT также сообщила, что на фоне «шокирующих» заявлений администрации Трампа в отношении Гренландии европейцы пытаются согласовать такой ответ, который позволил бы избежать прямой конфронтации с Вашингтоном. Среди рассматриваемых вариантов источники издания называют в том числе согласие «укрепить силы НАТО для более эффективного противостояния влиянию Китая и России» и даже предоставление США доступа к месторождениям полезных ископаемых в Гренландии.

Гренландия богата природными ресурсами. The Economist пишет, что там расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критически важные. NYT предположила, что интерес Трампа к острову связан также с тем, что из-за глобального потепления за последние три десятилетия растаяло примерно 11 тыс. квадратных миль (28,7 тыс. кв. км) ледяного покрова Гренландии, а это может открыть дополнительные возможности для бурения нефтяных и газовых скважин.

По информации The Telegraph, ЕС разрабатывает план ответных мер на случай отказа Трампа разместить силы альянса в Гренландии. Речь идет о подготовке санкций в отношении американских корпораций Google, X и Microsoft, а также некоторых банков и финансовых компаний. Однако, как отмечает The Guardian, вряд ли европейские лидеры будут готовы к такому сценарию, поскольку стремятся защитить ЕС от экономического ущерба и сохранить поддержку США в вопросе Украины.

Тем не менее, как стало известно Bloomberg, сейчас группа европейских стран во главе с Великобританией и ФРГ обсуждает возможность усилить военное присутствие в Гренландии. Берлин предлагает рассмотреть отправку объединенной миссии НАТО с целью защиты Арктики, а Лондон призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере. Эти планы пока находятся на ранней стадии.

Эксперты аналитического центра Bruegel считают, что развертывание европейских войск в Гренландии не сможет помешать планам США аннексировать остров, но существенно осложнит этот процесс. «Хотя в противостоянии не будет необходимости, зрелище, как США захватывают в плен своих ближайших союзников, подорвет к ним доверие, запятнает их международную репутацию и окажет сильное влияние на американскую общественность и конгресс», — утверждают исследователи.

По мнению Липунова, отправка европейцами объединенной миссии НАТО в Гренландию — вероятный сценарий, поскольку в Европе сейчас все чаще говорят о необходимости стратегической автономии от США. «Трансатлантические отношения очень напряжены. Не исключаю, что нынешняя ситуация может привести к размещению воинского контингента под командованием ведущих европейских вооруженных сил», — отмечает эксперт. По его оценке, коллективно европейские страны обладают ресурсами для противостояния США в случае конфликта вокруг Гренландии, однако вряд ли будут готовы пойти на такую серьезную эскалацию и действительно вступить в прямое вооруженное столкновение со своим союзником.

«На мой взгляд, это пока что наименее реалистичный сценарий. Полагаю, что европейцы будут все-таки стремиться урегулировать эту спорную ситуацию политико-дипломатическим путем», — продолжает Липунов. По его мнению, спектр возможных компромиссов очень широк, и Дания наверняка пойдет на большие уступки США. «Копенгаген будет до последнего отстаивать сохранение Гренландии в составе королевства, однако Соединенные Штаты могут добиться расширения своего военного и экономического присутствия на острове. В том числе речь может идти об определенных преференциях для американских компаний, в первую очередь энергетических», — заключает эксперт.