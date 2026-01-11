Дипломаты назвали ложью сообщения о российских кораблях у Гренландии

Трамп утверждает, что у берегов Гренландии много кораблей России и Китая, однако дипломаты Северной Европы уверяют, что это неправда. Угрозу со стороны России и Китая Трамп называл причиной желания присоединить остров

Фото: Leon Neal / Getty Images

Заявления президента США Дональда Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом изданию Financial Times рассказали два дипломата, которые посещали совещания НАТО.

«Это просто неправда, что там есть российские и китайские корабли. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — заявил собеседник FT.

«Все эти рассказы, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями, не соответствуют действительности. Да, в Арктике они есть, но у российских берегов», — сказал другой собеседник газеты.

Не подтвердил слова американского президента и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде в интервью телеканалу NRK.

Неделю назад Трамп заявил, что США необходимо присоединить Гренландию. В противном случае остров, по его словам, будет захвачен Россией или Китаем. Власти Дании немедленно заявили, что Пекин не проявлял никакой заинтересованности в Гренландии, кроме желания в 2018 году построить там аэропорты и небольшой доли в местных горных разработках.

Идею присоединить Гренландию Трамп озвучивал еще в свой президентский срок. В качестве важнейшей задачи он называл это и во время предвыборной кампании в 2024 году. Власти Дании, в свою очередь, заявили, что не намерены ни отдавать, ни продавать остров, который принадлежит королевству с середины XVI века.