Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США

США «необходимо» контролировать Гренландию, заявил президент Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле.

«Нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — сказал он.

По словам главы Белого дома, остров, являющийся автономной территорией Дании, «окружен российскими и китайскими судами».

Жена заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер в X опубликовала изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, подписав пост словами: «Скоро».

Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен в ответ подчеркнул, что Гренландия не продается и что ее будущее «не определяется постами в социальных сетях». Он добавил, что отношения между странами и народами должны основываться на уважении и международном праве, а «не на символических обозначениях», игнорирующих статус территории и ее права.

В декабре Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии. В ответ глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о намерении вызвать американского посла Кена Хоуэри для объяснений.

После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию.