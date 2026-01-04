Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США
США «необходимо» контролировать Гренландию, заявил президент Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле.
«Нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — сказал он.
По словам главы Белого дома, остров, являющийся автономной территорией Дании, «окружен российскими и китайскими судами».
Жена заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер в X опубликовала изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, подписав пост словами: «Скоро».
Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен в ответ подчеркнул, что Гренландия не продается и что ее будущее «не определяется постами в социальных сетях». Он добавил, что отношения между странами и народами должны основываться на уважении и международном праве, а «не на символических обозначениях», игнорирующих статус территории и ее права.
В декабре Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии. В ответ глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о намерении вызвать американского посла Кена Хоуэри для объяснений.
После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию.
