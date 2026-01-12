Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова

Жители Гренландии не видели ни российских, ни китайских кораблей вблизи острова, рассказали FT местные граждане. Ранее об этом заявлял Трамп, объясняя свои намерения завладеть островом

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Жители Гренландии заявили, что не сталкивались с присутствием российских или китайских судов в районе острова, несмотря на соответствующие утверждения президента США Дональда Трампа о нарастающей угрозе со стороны Москвы и Пекина. Об этом пишет Financial Times, пообщавшись с местными жителями.

«Я никогда не видел здесь ни русских, ни китайцев», — рассказал рыбак Хельте Йохансен, который почти 40 лет ведет промысел вдоль побережья Гренландии.

Опасения в автономной территории Дании усилились на фоне заявлений Трампа о необходимости установить контроль над островом. Президент США неоднократно допускал возможность покупки Гренландии и не исключал применение силы, называя свои действия «критически важными для национальной безопасности». По его мнению, Дания не обеспечивает защиту региона и допускает активность иностранных субмарин.

В столице Гренландии Нууке все больше жителей воспринимают риторику Вашингтона как прямую угрозу. «Мы не хотим жить в американской империи», — заявила местная жительница Майя Овергор, добавив, что обсуждает с семьей возможный переезд в Данию. Депутат парламента Гренландии Пер Бертельсен сравнил подход США к острову с территориальной экспансией и подчеркнул: «Мы не товар и не продаемся».

Гренландия с населением около 57 тыс. человек остается автономной территорией Дании, которая управляет островом более 300 лет. Власти Гренландии и Дании рассчитывают обсудить ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы снизить напряженность. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

На фоне кризиса в Нууке усиливаются опасения за сохранение языка и традиций инуитов, пишет FT. Многие жители указывают на опыт коренных народов Аляски, где, по их словам, американская политика привела к утрате культурной идентичности. «Мы все еще сохраняем свое [культурное наследие] и боимся это потерять», — рассказали изданию гренландцы.

Ранее два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления президента Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

Тем временем спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны заняла территорию Гренландии в обход норм ООН. И сегодня остров должен относиться к США с «гостеприимством, а не враждебностью», считает он.

На фоне этого, по данным Bloomberg, Германия инициирует создание совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе и, в частности, Гренландии. Миссия может получить название «Арктический страж».

В марте 2025-го российский лидер Владимир Путин отмечал, что США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии, и их надо воспринимать всерьез. По его мнению, Вашингтон «будет и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике».