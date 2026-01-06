В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией
Правомочность контроля Дании над Гренландией находится под вопросом, заявил заместителя главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире CNN.
«Население Гренландии составляет 30 000 человек. Настоящий вопрос заключается в том, каким правом Дания утверждает контроль над Гренландией как колонией Дании. Соединенные Штаты являются державой НАТО. Для обеспечения безопасности Арктического региона, защиты интересов НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», — сказал он.
Миллер также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна быть частью США.
Ранее жена Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: «Скоро».
В ответ датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен заявил, что Дания ожидает от США полного уважения ее территориальной целостности. «Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. <...> И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — заявил он.
Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.
Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах