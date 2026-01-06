В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

Правомочность контроля Дании над Гренландией находится под вопросом, заявил заместителя главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире CNN.

«Население Гренландии составляет 30 000 человек. Настоящий вопрос заключается в том, каким правом Дания утверждает контроль над Гренландией как колонией Дании. Соединенные Штаты являются державой НАТО. Для обеспечения безопасности Арктического региона, защиты интересов НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», — сказал он.

Миллер также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна быть частью США.

Ранее жена Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага , с подписью: «Скоро».

В ответ датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен заявил, что Дания ожидает от США полного уважения ее территориальной целостности. «Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. <...> И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — заявил он.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).