Премьер Гренландии заявил, что «выбирает Данию» вместо США

Йенс-Фредерик Нильсен (Фото: Tom Little / Reuters)

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, он бы предпочел Данию США, если бы встал перед соответствующим выбором.

«Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом — и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию», — сказал он на пресс-конференции в Копенгагене, которую провел вместе с премьер-министром Метте Фредериксен (цитата по Copenhagen Post).

Эти слова прозвучали за день до встречи министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Фредериксен напомнила, что Дания — член НАТО, и предупредила, что применение военной силы положит конец трансатлантическому оборонному альянсу. «Противостоять совершенно неприемлемому давлению со стороны наших союзников на протяжении истории было непросто. Но многое указывает на то, что самая сложная часть еще впереди», — сказала она.

Накануне конгресс США внес на рассмотрение проект «об аннексии Гренландии и о предоставлении ей статуса штата».

В начале января президент США Дональд Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США — остров, по его словам, «окружен российскими и китайскими судами». Вскоре, как писала The Wall Street Journal, госсекретарь Марко Рубио сообщил конгрессу, что формулировки о Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление и собственный парламент. В 2009 году она получила автономию с самостоятельным выбором во внутренней политике, но осталась частью королевства.

В настоящее время на космической базе Питуффик на северо-западной оконечности Гренландии дислоцировано более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны.