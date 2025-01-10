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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg рассказал, зачем Трампу Гренландия

Bloomberg: команда Трампа обсуждает перспективы бизнеса в Гренландии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Команда избранного президента США, в частности, обсуждает с представителями бизнеса Гренландии проекты по добыче редкоземельных металлов и строительство новой гидроэлектростанции, пишет агентство
Виды Гренландии
Виды Гренландии (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа с ноября обсуждает с представителями частного сектора перспективы бизнеса в Гренландии — в частности, проекты по добыче редкоземельных металлов и строительство новой гидроэлектростанции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

На острове имеются большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, используемых в электронных устройствах. Инвестиции в минерально-сырьевой сектор Гренландии США считают решающими для противодействия доминированию Китая на мировом рынке редкоземельных металлов, отмечает агентство.

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Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

На этой неделе Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Дании, если та не уступит контроль над островом. Премьер-министр Муте Эгеде в ответ на притязания будущего главы Белого дома, заявившего о желании купить Гренландию, подчеркнул, что та «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По словам датского премьера Метте Фредериксен, она не считает, что Вашингтон использует военную или экономическую мощь, чтобы добиться контроля над островом. Она также заявила, что Дания не хочет торговой войны с США, назвав Вашингтон «самым важным и ближайшим союзником» Копенгагена.

В случае отделения от Дании наиболее очевидным путем для Гренландии было бы присоединение к другому государству посредством свободной ассоциации — по примеру Маршалловых островов, отмечает Bloomberg.

Гендиректор Tanbreez Mining, разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, Грег Барнс рассказал Reuters, что США и Дания отговорили компанию от продажи месторождения Китаю. В итоге его продали американской компании Critical Metals. По словам нового владельца Тони Сейджа, стоимость сделки составила $5 млн наличными и $211 млн в акциях Critical Metals, хотя китайские покупатели предлагали больше.

Советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц в интервью Fox News пояснил, что Гренландия важна для США и для глобального соперничества в Арктике с Россией. «Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные», — отметил он.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Гренландия
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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