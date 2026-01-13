Белый дом предложил «следить за ситуацией» с Гренландией

Фото: WhiteHouse / X

Администрация президента США выложила пост в Х с фотографией, на которой Дональд Трамп в окно наблюдает за картой Гренландии.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

На фотографии изображено высокое окно в здании Белого дома с поднятыми жалюзи. За стеклом видна большая карта, изображающая остров, раскрашенный в белый цвет на фоне омывающих его вод. Трамп стоит в костюме спиной к зрителю и смотрит в окно. Кроме того, на картинке видна фигура вице-президента Джей ди Вэнса, который вполоборота смотрит в окно.

Гренландия, имеющая самоуправление с 1979 года, вновь оказалась в центре геополитического спора после того, как Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в ноябре 2024 года заявил о необходимости американского контроля над островом, назвав его ключевым для обороны США из-за активности России и Китая в регионе. В ответ ряд европейских стран подчеркнули, что Гренландия принадлежит ее жителям, и начали обсуждать возможное усиление военного присутствия в Арктике.

В январе 2026 года конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата.