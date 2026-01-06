Economist узнал, что США хотят предложить Гренландии сделку

США хотят предложить Гренландии Договор о свободной ассоциации, который позволяет американским вооруженным силам свободно действовать на территории стран-участниц. Дания выступает против

Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение, которое сам республиканец сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью, сообщает Economist.

Чиновники обсуждают возможность предложить заключить Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане. Согласно документу, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США предоставляют экономическую и финансовую помощь.

Дания, чьей автономной областью является Гренландия, указывает, что на острове уже есть американская военная база. Сглашение с Копенганеном не предусматривает каких-либо ограничений численности американских военных, хотя значительное увеличение военного присутствия, вероятно, потребует согласия Дании, отмечает журнал.

По данным издания, американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что к словам Трампа о желании взять под контроль Гренландию следует относиться серьезно. «Но я также хочу четко дать понять: если США решат осуществить военную атаку на другую страну НАТО, все остановится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны», — сказала она телеканалу TV2.

Гренландия не входит в НАТО, но подпадает под действие Североатлантического договора благодаря членству Дании в альянсе.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне операции США по захвату Николаса Медуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой, и Гренландию невозможно захватить за ночь.