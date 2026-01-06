 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Economist узнал, что США хотят предложить Гренландии сделку

США хотят предложить Гренландии Договор о свободной ассоциации, который позволяет американским вооруженным силам свободно действовать на территории стран-участниц. Дания выступает против
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение, которое сам республиканец сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью, сообщает Economist.

Чиновники обсуждают возможность предложить заключить Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане. Согласно документу, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США предоставляют экономическую и финансовую помощь.

Дания, чьей автономной областью является Гренландия, указывает, что на острове уже есть американская военная база. Сглашение с Копенганеном не предусматривает каких-либо ограничений численности американских военных, хотя значительное увеличение военного присутствия, вероятно, потребует согласия Дании, отмечает журнал.

Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь
Политика
Йенс-Фредерик Нильсен

По данным издания, американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что к словам Трампа о желании взять под контроль Гренландию следует относиться серьезно. «Но я также хочу четко дать понять: если США решат осуществить военную атаку на другую страну НАТО, все остановится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны», — сказала она телеканалу TV2.

Гренландия не входит в НАТО, но подпадает под действие Североатлантического договора благодаря членству Дании в альянсе.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне операции США по захвату Николаса Медуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой, и Гренландию невозможно захватить за ночь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия Дания США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией
Политика
Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию
Политика
Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины Политика, 06:53
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро Политика, 06:36
Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 06:25
В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар Политика, 06:18
В России с 9 января устранят «лазейку» для тонированных авто Общество, 06:03
Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году Спорт, 06:00
WP узнала о планах США открыть посольство в Венесуэле Политика, 05:33
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Economist узнал, что США хотят предложить Гренландии сделку Политика, 05:31
Пентагон заявил о развитии «смертоносного» флота для свободы навигации Политика, 05:06
Прагматичный набор: почему на полках в 2026 году будет меньше алкоголя Бизнес, 05:00
Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек Политика, 04:46
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России Общество, 04:21
В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник Политика, 04:13
У президентского дворца в Каракасе произошла стрельба Политика, 04:09