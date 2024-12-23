На идею Трампа купить Гренландию ее премьер ответил отказом

Трамп заявил, что остров нужен США для обеспечения безопасности. В свой первый президентский срок он уже выдвигал идею приобрести Гренландию, но оба раза ее власти отвергли такое предложение

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Гренландия не продается, заявил премьер-министр этой автономной провинции Дании Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону нужно завладеть островом.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде, передает AFP.

Трамп ранее заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».

Он не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение абсурдным и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион «не продается». Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северное Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы). Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.

В конце ноября бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома (2019–2021) Александр Грэй в колонке для The Wall Street Journal заявил, что Трампу следует вернуться к идее о приобретении Гренландии. Возможное соглашение аналитик назвал «сделкой века».

Грэй назвал три причины пойти на такой шаг:

Гренландия остается наименее густонаселенным политическим образованием в мире и в случае получения независимости «плохо справится» с обеспечением безопасности.

«Россия и Китай угрожают статус-кво в Арктике, Москва претендует на значительные участки Северного Ледовитого океана, в том числе в исключительной экономической зоне Гренландии».

На территории острова есть значительные залежи золота, серебра, урана, нефти и меди, некоторые страны могут решиться принудительно воспользоваться этими природными ресурсами.

Грэй предложил заключить с Гренландией договор, который обеспечит ее суверенитет и защиту по примеру соглашений с тремя островными государствами в Тихом океане — Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. Они сохраняют полную независимость и право самостоятельно вести внешнюю политику, но предоставляют армии США свою территорию в обмен на защиту и экономическую помощь.