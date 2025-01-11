Как выглядит и что таит в себе Гренландия. Фотогалерея
23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности его страны. Позднее он не исключил силового решения вопроса о ее присоединении. Самые важные и интересные факты о самом большом острове в мире — в материале РБК
Четыре пятых территории Гренландии — самого большого острова в мире — покрыты льдом, который тает со скоростью 2,5 млн литров в секунду. С середины 1970-х температура в регионе повышается в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Если ледяной покров Гренландии растает полностью, уровень мирового океана повысится более чем на 7 метров.
Однако изменение климата сулит Гренландии не только опасности, но и новые возможности. Так, благодаря таянию льдов на территории Гренландии становится проще добывать полезные ископаемые. На острове уже разведаны месторождения 43 из 50 элементов, которые необходимы для развития современной электроники и военной техники и которые власти США определили как «критически важные» для национальной безопасности.
В мире многие из этих элементов сейчас добываются преимущественно Китаем, поэтому разработка месторождений в Гренландии, запасы которой могут оказаться одними из самых крупных в мире, позволит европейским странам или Америке подорвать монополию КНР и снизить зависимость от нее. Как сообщает Bloomberg, избранный президент США Дональд Трамп уже обсуждает с представителями частного сектора возможные проекты по добыче редкоземельных металлов и строительству гидроэлектростанции на ледяном острове.
Таяние льда вокруг Гренландии также создает предпосылки для развития судоходства в Арктике. Логистические пути через Северный полюс могут стать альтернативой Суэцкому каналу и позволят почти в два раза сократить маршрут из Западной Европы в Восточную Азию.
Разработка Россией мощностей Северного морского пути и ее совместная работа с Китаем, направленная на налаживание судоходства между Россией и КНР в обход западных санкций, вызывает серьезные опасения США. «Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные. У нас их два, и один только что загорелся. Речь идет о том, что по мере отступления полярных ледяных шапок китайцы теперь строят ледоколы и продвигаются туда», — объяснил заинтересованность Америки в покупке Гренландии советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
Еще одна привлекательная для Америки особенность Гренландии — ее территориальное расположение между США и Россией, которое может оказаться стратегически важным в военном плане. С конца Второй мировой войны на территории острова находится самая северная американская военная база Питуффик (прошлое название — Туле), где расположена радиолокационная станция, позволяющая США следить за запуском баллистических ракет. Также база обеспечивает космическое наблюдение и управление спутниками. На территории базы дислоцированы 200 американских военных. В свою очередь, военное присутствие Дании на острове (он имеет статус автономной территории в составе Дании) ограничивается четырьмя судами, одним самолетом и патрулем на собачьих упряжках.
Население Гренландии составляет всего около 58 тыс. человек. Из них большая часть принадлежат к коренному народу инуитов, которые ревностно охраняют право на добычу ресурсов на их земле. Так, в 2021 году Гренландия приостановила проекты по разведыванию нефтяных месторождений и перестала выдавать лицензии на добычу нефти.
Если покупка острова все-таки состоится, по подсчетам The Economist, каждый житель Гренландии может стать мультимиллионером.
Вопрос о покупке Америкой Гренландии или о заключении с ней соглашения о сотрудничестве, скорее всего, потребует провозглашения независимости от Дании, в состав которой входит остров. В 1953 году Гренландия перестала быть датской колонией, которой была на протяжении двух веков. В 2009 году она получила право обрести независимость (но для этого надо провести референдум).
Основной экономической деятельностью на территории Гренландии на данный момент является рыболовство. Также местные жители занимаются обработкой кожи и шкур животных, добычей рубинов и строительством небольших судов, причем почти половина всего экспорта идет в Данию. Она же оплачивает более половины государственных счетов. Поэтому в случае обретения независимости Гренландия будет нуждаться в значительной экономической поддержке.
Движение за провозглашение независимости Гренландии начало набирать популярность в последние годы на фоне раскрытия информации о жесткой политике, которую тут проводила Дания. Так, большой резонанс вызвали сообщения о масштабах кампании по принудительному контролю над рождаемостью, которая проводилась датскими властями на территории острова в 1960–1970-х годах. В ее рамках коренным жительницам, например, насильно устанавливали внутриматочные спирали.
В недавнем новогоднем поздравлении действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призвал гренландцев избавиться от «оков колониализма» и предпринять самостоятельные шаги по формированию собственного будущего. При этом глава правительства отметил, что «сотрудничество с Королевством Дания не привело к достижению полного равенства». По мнению издания Politico, слова премьер-министра можно расценивать как намек на планы по проведению референдума, который мог бы состояться одновременно с предстоящими парламентскими выборами уже в апреле 2025 года.
О желании Дональда Трампа приобрести Гренландию стало известно во время его первого президентского срока, в 2019 году. Тогда премьер-министр Дании назвал саму дискуссию «абсурдной». В пресс-службе правительства Гренландии отреагировали словами: «Гренландия не продается», отметив, однако, что она «готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».
Гренландия была оккупирована США во время Второй мировой войны и возвращена Дании только в 1945 году. В следующем году 33-й президент США Гарри Трумэн предложил выкупить Гренландию у Дании за $100 млн золотом, однако Дания отказалась. Во время Холодной войны Гренландия интересовала Америку как место размещения ракет, которые были бы направлены на Москву и могли быть использованы в случае нападения со стороны СССР. Хотя тогда Америка не смогла приобрести остров, в 1951 году она заключила с Данией договор об обороне Гренландии, который позволил Америке официально иметь на острове собственную военную базу.
В отличие от предложений Трампа в первый срок, его нынешние планы относительно Гренландии «кажутся гораздо более серьезными», считают собеседники CNN, что может быть связано с перспективами получения Гренландией независимости. По мнению бывшего начальника аппарата Совета нацбезопасности Белого дома Александра Грэя, в случае получения независимости Гренландия не сможет справиться с обеспечением собственной безопасности и не в силах будет противостоять «принудительной добыче» природных ресурсов, которую, по его словам, «практикуют Китай и Россия».
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