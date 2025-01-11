Как выглядит и что таит в себе Гренландия. Фотогалерея

Однако изменение климата сулит Гренландии не только опасности, но и новые возможности. Так, благодаря таянию льдов на территории Гренландии становится проще добывать полезные ископаемые. На острове уже разведаны месторождения 43 из 50 элементов, которые необходимы для развития современной электроники и военной техники и которые власти США определили как «критически важные» для национальной безопасности.

В мире многие из этих элементов сейчас добываются преимущественно Китаем, поэтому разработка месторождений в Гренландии, запасы которой могут оказаться одними из самых крупных в мире, позволит европейским странам или Америке подорвать монополию КНР и снизить зависимость от нее. Как сообщает Bloomberg, избранный президент США Дональд Трамп уже обсуждает с представителями частного сектора возможные проекты по добыче редкоземельных металлов и строительству гидроэлектростанции на ледяном острове.