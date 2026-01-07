 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Польша не увидела смысла в НАТО при нападении США на Гренландию
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
