WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Материал дополняется