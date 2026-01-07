Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах