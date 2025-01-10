США помешали продаже Китаю месторождения редких металлов в Гренландии

США и Дания отговаривали разработчика редкоземельного месторождения в Гренландии от продажи проекта Китаю. В итоге его купила нью-йоркская фирма

В 2024 году американские и датские чиновники убеждали разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии Tanbreez Mining, чтобы он не продавал свой проект компаниям, связанным с Китаем, сообщил Reuters гендиректор предприятия Грег Барнс.

Это свидетельствует, что интерес США в автономной территорией Дании существовал еще задолго до того, как избранный президент Дональд Трамп заявил о желании установить контроль над островом, отмечает агентство. В декабре республиканец сказал, что США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».

По словам Барнса, компания ведет регулярные переговоры с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых. В прошлом году представители американской администрации дважды посетили его предприятие, в итоге он решил продать Tanbreez компании из Нью-Йорка Critical Metals.

Сумма сделки составила $5 млн наличными и $211 млн в акциях Critical Metals, сообщил ее гендиректор Тони Сейдж, отметив, что китайские фирмы предлагали намного больше. В то же время Бернс сказал, что предложения от китайской и других сторон «не имеют значения, поскольку они четко не обозначили, как будут платить».

Продажа Tanbreez показывает, что американские власти добились большего успеха в Гренландии, чем в Африке, где они конкурирубют с Китаем за «медный пояс» (полосу пластовых месторождений медных руд в Центральной Африке), пишет агентство. «Хотя Гренландия не продается, она открыта для бизнеса», — заявил Дуэйн Менезес, глава лондонского аналитического центра Polar Research and Policy Initiative, отметив, что власти острова приветствовали бы увеличение инвестиций со стороны США.