США помешали продаже Китаю месторождения редких металлов в Гренландии
В 2024 году американские и датские чиновники убеждали разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии Tanbreez Mining, чтобы он не продавал свой проект компаниям, связанным с Китаем, сообщил Reuters гендиректор предприятия Грег Барнс.
Это свидетельствует, что интерес США в автономной территорией Дании существовал еще задолго до того, как избранный президент Дональд Трамп заявил о желании установить контроль над островом, отмечает агентство. В декабре республиканец сказал, что США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».
По словам Барнса, компания ведет регулярные переговоры с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых. В прошлом году представители американской администрации дважды посетили его предприятие, в итоге он решил продать Tanbreez компании из Нью-Йорка Critical Metals.
Сумма сделки составила $5 млн наличными и $211 млн в акциях Critical Metals, сообщил ее гендиректор Тони Сейдж, отметив, что китайские фирмы предлагали намного больше. В то же время Бернс сказал, что предложения от китайской и других сторон «не имеют значения, поскольку они четко не обозначили, как будут платить».
Продажа Tanbreez показывает, что американские власти добились большего успеха в Гренландии, чем в Африке, где они конкурирубют с Китаем за «медный пояс» (полосу пластовых месторождений медных руд в Центральной Африке), пишет агентство. «Хотя Гренландия не продается, она открыта для бизнеса», — заявил Дуэйн Менезес, глава лондонского аналитического центра Polar Research and Policy Initiative, отметив, что власти острова приветствовали бы увеличение инвестиций со стороны США.
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