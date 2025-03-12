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Сторонники соглашения с США заняли второе место на выборах в Гренландии

На выборах в Гренландии победили сторонники интересов бизнеса, на втором месте — выступающие за оборонное соглашения с США. Основные политсилы поддерживают независимость, но расходятся во мнениях, как и когда ее можно достичь
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

На парламентских выборах в Гренландии победила оппозиционная партия Demokraatit, которая выступает за интересы бизнеса, сообщает Reuters. После подсчета всех бюллетеней она получила 29,9% голосов (для сравнения, в 2021-м за нее проголосовали 9,1% избирателей).

На втором месте — крупнейшая оппозиционная левая партия Naleraq с результатом 24,5%. Обе эти политические силы поддерживают независимость Гренландии, но Demokraatit предупреждает о потенциальных рисках стремительного отделения от Дании, в том числе падения уровня жизни. Naleraq, напротив, добивается скорейшего обретения независимости, при этом эта партия хочет заключить оборонное соглашение с США, отмечая, что самостоятельно остров не сможет обеспечить свою защиту.

Правящая партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), которую возглавляет премьер Муте Эгеде, и социал-демократическая партия Siumut («Вперед»), которые тоже видят Гренландию независимой, вместе набрали 36% голосов (66,1% в 2021 году).

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Предвыборные плакаты в Илулиссате, Гренландия

«Люди хотят перемен... Мы хотим развития бизнеса для обеспечения нашего благосостояния», — заявил лидер Demokraatit, бывший министр промышленности и полезных ископаемых Йенс-Фредерик Нильсен, добавив, что его партия «не хочет независимости уже завтра». Он проведет переговоры с другими партиями, чтобы попытаться сформировать правящую коалицию.

Эгеде, комментируя итоги выборов, сказал, что уважает результаты и готов выслушать любые предложения о создании коалиции.

Выборы в Гренландии проходят каждые четыре года, в парламенте 31 место. В этом году международное внимание к электоральному процессу привлекла идея президента США Дональда Трампа купить остров, а одной из ключевых тем предвыборной кампании стал вопрос отделения от Дании.

В ходе финальных дебатов на государственном телеканале Гренландии KNR в понедельник, 10 марта, лидеры пяти партий заявили, что не доверяют Трампу. «Он пытается повлиять на нас. Я могу понять, если граждане чувствуют себя неуверенно», — цитирует Reuters Эрика Йенсена, который возглавляет партию Siumut.

Агентство пообщалось с рядом жителей Нуука, столицы Гренландии. Все они заявили, что выступают за независимость, но многие выразили обеспокоенность тем, что быстрое отделение от Дании может нанести ущерб экономике острова и негативно скажется на здравоохранении и образовании. «Мы не хотим быть частью США по очевидным причинам: здравоохранение и Трамп», — сказала жительница Нуука Туута Линге-Ларсен.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия парламентские выборы Дания независимость Дональд Трамп США
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