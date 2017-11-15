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«Закон Демьяна Кудрявцева»: зачем власти семейная жизнь владельцев СМИ
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«Закон Демьяна Кудрявцева»: зачем власти семейная жизнь владельцев СМИ
Газета № 196 (2693) (1511) Технологии и медиа, 14 ноя, 17:39
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В семье не без надзора
У родственников владельцев печатных изданий и телекомпаний проверят гражданство
Роскомнадзор может получить право на изучение родственных связей владельцев российских СМИ. Наличие у них близкого родственника-иностранца может быть расценено как признак косвенного контроля, считает Минкомсвязь
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минкомсвязь подготовила поправки в закон «Об актах гражданского состояния». Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство предлагает предоставить Роскомнадзору доступ к федеральной государственной информационной системе «Единый реестр записей гражданского состояния».

Это необходимо, чтобы Роскомнадзор, в частности, отслеживал, как исполняется закон «О СМИ», уточняет министерство в пояснительной записке к законопроекту. Ведомство напоминает, что с января 2016 года иностранным гражданам запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского СМИ (доля иностранного капитала в компании — учредителе СМИ с того времени ограничена 20%). При этом, обращает внимание Минкомсвязь, согласно пп. 11 п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса, «формальным критерием контроля и управления может являться наличие родственных отношений между физическим лицом и его супругом (супругой), родителями […], детьми […], полнородными и неполнородными братьями и сестрами». Таким образом, Роскомнадзору необходим доступ к единому реестру записей гражданского состояния, чтобы в том числе иметь информацию и​ о близких родственниках владельца СМИ, объясняют в ведомстве.

Наличие у владельца СМИ близких родственников с иностранным гражданством не является стопроцентным признаком косвенного контроля, разъяснил РБК замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Но, подчеркнул он, потенциальная возможность такого косвенного контроля имеется, поэтому каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

В Минкомсвязи предлагают предоставить Роскомнадзору с 1 января 2018 года доступ к единому реестру записей гражданского состояния.

Поправки в закон «О СМИ» изменили структуру собственности многих издательских домов и телевещателей, работающих в России. Например, американская Discovery Communications (Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport и др.) создала совместное предприятие с Национальной медиа группой, передав ей 80% в своем российском бизнесе. Немецкая Axel Springer (Forbes, Geo и др.) продала все издания в России предпринимателю Александру Федотову. Немецкая Burda уступила своему российскому топ-менеджеру юрлицо, на которое оформлены редакции ее местных журналов.

Члены семьи

Среди известных примеров сделок между членами семьи — изменение структуры собственности газеты «Ведомости». Весной 2015 года треть в компании, владеющей ЗАО (сейчас АО) «Бизнес Ньюс Медиа», издателя «Ведомостей», у финской Sanoma Corp. приобрел бизнесмен Демьян Кудрявцев. В конце года свои активы в медиа (помимо «Ведомостей» это, в частности, также журналы Men’s Health и National Geographic) Кудрявцев передал своей жене Яне Мозель-Кудрявцевой — гражданке России. Передача активов была необходима из-за возникших у властей вопросов к гражданству самого Кудрявцева: помимо российского у бизнесмена было гражданство Израиля, он отказался от него, но не смог доказать этот факт российскому регулятору — Роскомнадзору (в Израиле не существует формы подтверждения отказа от гражданства). В феврале 2017 года Кудрявцева лишили и российского гражданства: ​такое решение было принято Министерством внутренних дел на основании ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» (отмена решения о получении гражданства в случае, если судом установлен факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений).

Сейчас единственным собственником АО «Бизнес Ньюс Медиа» является, по данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Аркан Инвестмент», которое, в свою очередь, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, принадлежит Яне Мозель-Кудрявцевой. Демьян Кудрявцев входит в совет директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа».

В беседе с РБК Демьян Кудрявцев заявил, что законодательные принципы должны быть едины. «Ничего не знаю про инициативу Минкомсвязи. Но если быть чьим-то родственником недопустимо, это должно распространяться и на все остальное. К примеру, депутат Госдумы [по факту] ничем не владеет, потому что заводиком владеет жена. Если мы считаем, что сам человек и его родственник — одно целое, давайте тогда так считать про всё. Не очень понятно, что в таком случае случится с системой госуправления после этого», — отметил он, выразив надежду, что «до этого не дойдет». Кудрявцев отказался прокомментировать РБК, могут ли данные изменения закона привести к смене собственников «Ведомостей». «Не будем гадать. Мы живем в реально изменяющемся мире», — сказал он и уточнил, что «на данный момент не восстановил российское гражданство» и является гражданином Израиля.

В ст. 19.1 закона «О СМИ» ничего не говорится о том, что граждане России, имеющие родственников-иностранцев, могут быть ограничены в правах на владение СМИ, считает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. «Законодатель не дал трактовки, что нужно применять данное положение Налогового кодекса к тем ограничениям, которые действуют в рамках закона «О СМИ», — говорит юрист. — Это можно трактовать как расширение перечня тех граждан, на которых будет накладываться ограничение на владение СМИ».

Требования к гендиректору

В компании — учредителе российского СМИ также не может быть гендиректор с иностранным или двойным гражданством. Поскольку он, будучи единоличным исполнительным органом, контролирует компанию. По этой причине в 2016 году гендиректором канала ТНТ перестал быть Игорь Мишин, имеющий также греческое гражданство (позже покинул ТНТ), а канала ТВ3 — гражданка Украины Дарья Легони-Фиалко (сейчас работает в «СТС Медиа»). В том же году пост гендиректора АО «АС Рус Медиа», издателя Forbes в России, оставила имеющая немецкое гражданство Наталья Гандурина (позже покинула ИД).

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: СМИ , Минкомсвязи , Роскомнадзор , "Ведомости"
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