Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео

Белый дом опубликовал видеозапись со сценой из фильма «Гладиатор», в которой сравнил президента США Дональда Трампа с главным героем кинокартины полководцем Максимусом Децимом Меридием.

На первых кадрах Максимус готовит бойцов к атаке, призывая их держать строй и оставаться вместе. «Президент Трамп готовит свою команду к 2026 году», — гласит подпись к видео.

После фрагмента из фильма следует нарезка видео с походкой Трампа под ритмичную музыку.

Трамп разместил шуточный ролик с намеком на свое вечное президентство
Политика
Дональд Трамп

Видеозапись опубликована на официальной странице Белого дома в соцсети X.

