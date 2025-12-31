Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео

Белый дом опубликовал ролик, где Трампа сравнивают с главным героем «Гладиатора»

Video

Белый дом опубликовал видеозапись со сценой из фильма «Гладиатор», в которой сравнил президента США Дональда Трампа с главным героем кинокартины полководцем Максимусом Децимом Меридием.

На первых кадрах Максимус готовит бойцов к атаке, призывая их держать строй и оставаться вместе. «Президент Трамп готовит свою команду к 2026 году», — гласит подпись к видео.

После фрагмента из фильма следует нарезка видео с походкой Трампа под ритмичную музыку.

Видеозапись опубликована на официальной странице Белого дома в соцсети X.