Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК

Вы видите в соцсети пост о том, как прошло мероприятие, на которое вы ходили. В посте описывается, как всем было весело и интересно, но вы знаете, что на самом деле была скука смертная и все гости ушли задолго до закрытия. Ваш друг говорит вам, что это постправда — то, как все искажают реальность, когда приходится писать о ней в Сети

Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).