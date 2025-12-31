 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК

Сюжет
Новый год 2026
Каждый год авторитетные словари по всему миру выбирают главное слово уходящего года. РБК изучил все слова года и номинантов на это звание за последние десять лет и предлагает проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь

Что вы знаете о словах года? 

Выяснить
1 / 10

Оксфордский словарь выбрал словом уходящего года rage bait (дословно — «приманка для ярости»). В какой ситуации вы могли бы его использовать?

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Вы попросили вашего ребенка не стучать ложкой по столу, но он, поняв, что вам это не нравится, взял еще одну и стал стучать в два раза громче

Нет, это неподходящая ситуация. Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызвать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.

Вы попросили начальника поднять вам зарплату в новом году, но он, игнорируя ваши успехи на работе, отказался

Нет, это неподходящая ситуация. Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызвать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.

Вы увидели пост политика, в котором его оппонент назван клоуном и вором, а его политическая кампания — наглым враньем, и хотите переслать пост другу

Верно! Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызывать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.

Вы едете за рулем автомобиля, и машина за вами мигает фарами, пытаясь обогнать вас. Вам кажется, что этот человек вас провоцирует

Нет, но близко! Rage bait означает намеренно провокационный онлайн-контент, который создан, чтобы вызывать гнев или возмущение и таким образом увеличивать просмотры. Но когда фраза была впервые использована в 2002 году, она значила именно это.

2 / 10

Еще один неочевидный выбор сделал Кембриджский словарь, назвав словом года parasocial — парасоциальный. Когда бы вы использовали это прилагательное?

Фото: Peter Fox / Getty Images
Фото: Peter Fox / Getty Images
Охарактеризовал(а) бы так знакомую женатую пару: на публике они всегда вместе и рассказывают, как вредно одиночество и как замечательно — иметь спутника жизни

Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.

Назвал(а) бы так отношение друга к Тейлор Свифт: он убежден, что понимает чувства певицы лучше ее родственников и близких друзей

Верно! Слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.

Написал(а) бы другу о паранормальной ситуации в общественной жизни. Например, про необъяснимые результаты выборов

Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.

Назвал(а) бы так асоциальное поведение знакомого подростка: он громко поет песни на уроках и не слушает учителей

Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.

3 / 10

А российский портал «Грамота.ру» выбрал словом 2025 года термин «зумер». А знаете ли вы, сколько лет в этом году самому старому зумеру?

Фото: Topical Press Agency / Getty Images
Фото: Topical Press Agency / Getty Images
От 25 до 29 лет

Верно! Представители поколения Z, или зумеры, — люди, родившиеся начиная с 1996 или 2000 года. Верхняя граница — начало 2010-х. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.

От 14 до 29 лет

Будьте внимательнее! Это возраст зумеров в целом. А самому старшему представителю поколения Z — около 25–29 лет. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.

Меньше 20

Некоторым зумерам действительно меньше 20, но нижняя граница времени их рождения — 1996–2000 годы. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.

От 13 до 15

Это возраст самого молодого поколения — альфа. Зумеры — следующие, то есть родившиеся с 1996–2000-го до начала 2010-х. Их взросление совпало с распространением смартфонов, но, в отличие от альфа, раннее детство зумеры провели без этих гаджетов.

4 / 10

В 2024 году Оксфордский словарь выбрал brain rot (гниение мозга) — ухудшение функций мозга из-за плохого контента. Когда выражение употребили впервые?

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images
Фото: Hesham Elsherif / Getty Images
В 1819 году — его использовал писатель Вальтер Скотт в классическом романе «Айвенго»

Нет, так появилось слово «фриланс», оно у Скотта означало вооруженных воинов-наемников, которые за плату клялись в верности и были готовы вступить в бой. А brain rot впервые появилось в середине XIX века в книге Генри Дэвида Торо «Уолден».

В 1854 году — один из американских писателей использовал это выражение в книге о жизни в лесу

Неожиданно, но правда! Первым выражение использовал Генри Дэвид Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу». Он критиковал современников за то, что они пытаются побороть болезнь картофеля (potato rot), но не предпринимают попыток излечить мозговую гниль.

В 2017-м, когда на мировой рынок вышло приложение коротких вертикальных видео TikTok

В этом году TikTok действительно появился за пределами Китая, но выражение brain rot использовалось и до этого. Впервые оно было использовано в середине XIX века писателем Генри Дэвидом Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».

В 2024-м — тогда стало известно, что в мозге нынешнего министра здравоохранения США обнаружили червя

В мае 2024 года NYT действительно написала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита. На самом деле впервые выражение было использовано в середине XIX века — писателем Генри Дэвидом Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».

5 / 10

По версии словаря Коллинза словом 2024 года стало brat. Ниже даны четыре ситуации, но только в трех слово действительно употреблялось. Найдете лишнюю?

Фото: Asylum, Atlantic and Warner UK / Wikimedia Commons
Фото: Asylum, Atlantic and Warner UK / Wikimedia Commons
Женщина-кандидат от демократов баллотируется на пост президента. Популярная певица хочет поддержать ее и пишет в соцсети, что этот политик «brat»

Это реальная история. Когда Камала Харрис объявила об участии в выборах, певица Charli XCX, из-за альбома которой слово стало популярным, написала: «kamala IS brat». Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем.

Поп-певица планирует выпуск летнего альбома и решает назвать его brat

Именно так слово brat стало популярным. Певица Charli XCX выпустила одноименный альбом, а ее команда провела мощную промокампанию. Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем.

К вашему другу приезжает сестра со своими детьми. Они плохо воспитаны и раздражают вашего друга, он называет их brats

Первоначально brat употребляли как уничижительное слово в отношении ребенка, который плохо себя ведет. Однако после выпуска певицей Charli XCX одноименного альбома оно получило второе значение — так можно назвать уверенного в себе гедониста.

Популярный молодой актер в интервью в ответ на один из вопросов говорит, что у него нет brat, то есть обаяния

Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем. Слово стало вирусным после выпуска певицей Charli XCX одноименного альбома с характерным зелено-лаймовым фоном. А в этом примере вместо brat должно стоять другое слово.

6 / 10

2023 год прошел под знаком ИИ: тогда ряд словарей выбрали словами года связанные с ним явления. Отличился Оксфордский словарь. Какое слово он выбрал?

Фото: Stock-Asso / Shutterstock
Фото: Stock-Asso / Shutterstock
Swiftie — слово для обозначения ярого поклонника поп-певицы Тейлор Свифт

Нет, но близко — это слово тогда вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.

Beige flag (дословно — «бежевый флаг») — черта характера, указывающая на то, что (потенциальный) партнер скучен или лишен оригинальности

Нет, но близко — это слово вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.

Situationship (объединение situation и relationship) — романтические отношения между двумя людьми, которые еще не считают себя парой, но которых связывает нечто большее, чем дружба

Нет, но близко — это слово вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.

Rizz (от английского charisma — харизма, обаяние) — привлекательность и способность привлечь романтического партнера

Верно! Оно обошло в голосовании swiftie и situationship и стало словом года. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a. Употребляется как существительное или глагол.

7 / 10

От харизмы один шаг до режима гоблина. Последнее Оксфордский словарь выбрал выражением 2022 года. В какой ситуации вы могли бы его использовать?

Фото: Taylor Hill / Getty Images
Фото: Taylor Hill / Getty Images
Вы несколько лет работали из дома, но вдруг начальник сообщает, что с нового года вам придется каждый день ходить в офис. Вам будет сложно адаптироваться, поскольку вы уже вошли в goblin mode

Верно! Goblin mode — поведение, подразумевающее противоречащие социальным нормам потакание своим желаниям, лень и неряшливость. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после локдауна многим было сложно вернуться к «нормальной» жизни в обществе.

Вы отправились на неделю в отель «все включено» и перешли в goblin mode: объедаетесь, напиваетесь и валяетесь у бассейна

Не совсем. Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям, лень и неряшливость. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после локдауна многим было сложно вернуться к «нормальной» жизни в обществе.

Ваш знакомый перешел в goblin mode: он забросил занятия спортом и отрастил пивной живот. Все свободное время он смотрит телевизор или играет в видеоигры. Ничем не интересуется, но обвиняет молодежь в безнравственности

Близко, но он скорее скуф! Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям и лень. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после расхлябанности локдауна было сложно вернуться к «нормальной» жизни.

Ваш ребенок стал подростком и превратился в крайне неприятное существо: он грубит, за столом ест руками и моется раз в месяц

Мы вам сочувствуем, но это не оно. Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям и лень. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после расхлябанности локдауна было сложно вернуться к жизни в обществе.

8 / 10

В 2018 году в Кембридже словом года выбрали номофобию. Фобия — это страх. А что означает в данном случае первая часть слова?

Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
номо- в переводе с языка эсперанто означает имя. Именно поэтому, например, раздел языкознания, изучающий имена собственные, называется ономастикой

Имя тут ни при чем! Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.

номо- (nomo-) расшифровывается как no mobile phone, то есть без мобильного телефона

Верно! Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.

номо- восходит к латыни и обозначает нечто, связанное с законом или обычаем, как в слове «номология» — учение о законодательстве

Это правда, но в данном случае значение другое. Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.

номо- (nomo-) расшифровывается как no missing out и является ответом на FOMO (fear of missing out) — страх упустить что-то интересное в своей жизни, который вызван соцсетями

Хотя FOMO действительно существует, в данном случае речь идет о другом. Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.

9 / 10

Словом 2016 года по версии Оксфордского словаря стала постправда. Как бы вы его использовали?

Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Коллега соврал вам на работе, что не ел ваш обед, но, раскаявшись, позвонил вечером и признался, что не смог устоять перед восхитительной запеченной курочкой, которую вы принесли из дома

Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).

Вы видите в соцсети пост о том, как прошло мероприятие, на которое вы ходили. В посте описывается, как всем было весело и интересно, но вы знаете, что на самом деле была скука смертная и все гости ушли задолго до закрытия. Ваш друг говорит вам, что это постправда — то, как все искажают реальность, когда приходится писать о ней в Сети

Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).

Начало Рождественского поста далось вам нелегко, зато спустя почти две недели вы чувствуете легкость и духовное просветление и всем хочется говорить только правду

Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).

В ответ на жалобы друга о том, что политики постоянно врут, вы пожали бы плечами и ответили: «Увы, с этим ничего не сделаешь, мы живем в эпоху постправды»

Увы, это настоящая (пост)правда. Слово обозначает ситуацию, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (то есть когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).

10 / 10

А теперь нырнем еще дальше в прошлое. Ровно 10 лет назад словарь Коллинза выбрал словом года... как вы думаете, что?

Фото: Zowy Voeten / Getty Images
Фото: Zowy Voeten / Getty Images
binge-watch — запойный просмотр (обычно — сериала)

Верно! Популярность этой фразы начала расти в 2013 году, достигла пика после объявления пандемии COVID-19, после чего постепенно пошла на спад, когда на смену сериалам по 10–15 сезонов пришли несколькосерийные мини-проекты.

clean-eating — практика питания продуктами, которые считаются полезными. В первую очередь это относится к продуктам, которые не проходили промышленной или химической обработки

Нет, хотя слово вошло в шорт-лист. Словом года тогда выбрали binge-watch — запойный просмотр. Его популярность достигла пика с началом пандемии, после чего постепенно пошла на спад, когда на смену сериалам по 10–15 сезонов пришли мини-проекты.

dad bod (дословно — «папино тело») — обозначение мужчин, которые следят за своей физической формой, но не помешаны на тренировках и правильном питании. Имея небольшой лишний вес, они при этом остаются привлекательными

Хорошая попытка, но в Collins сделали другой выбор. Словом года стало binge-watch, означающее запойный просмотр сериалов. Его популярность росла с 2013 года и достигла пика после объявления пандемии коронавируса.

shebagging — поведение женщины в общественном транспорте, когда она ставит свою сумку на соседнее место, тем самым не давая сесть другим пассажирам

Слово все еще актуальное, но в Collins сделали другой выбор. Любопытно, что shebagging считается ответом на manspreading — типичное поведение в транспорте мужчин, которые сидят с широко раздвинутыми коленями, занимая соседние места.

Далее
/ 10

Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион

/ 10

Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион

/ 10

Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион

/ 10

Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?

/ 10

Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?

/ 10

Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?

/ 10

Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности

/ 10

Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности

/ 10

Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности

/ 10

Вы оседлали волну современности. Поможете с тестом в следующем году?

Пройти еще раз

Слова «лабубу», «свага» и «окак» вошли в топ-40 проекта «Слово года»
Life
Лабубу

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
слово года слово словарь Оксфордский словарь 2025 год Интернет социальные сети
Материалы по теме
«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии
Радио
Оксфордский словарь объявил rage bait словом года
Общество
«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году Политика, 18:58
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет Общество, 18:41
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки Спорт, 18:38