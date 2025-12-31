Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК
Что вы знаете о словах года?
Оксфордский словарь выбрал словом уходящего года rage bait (дословно — «приманка для ярости»). В какой ситуации вы могли бы его использовать?
Нет, это неподходящая ситуация. Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызвать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.
Нет, это неподходящая ситуация. Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызвать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.
Верно! Rage bait — это намеренно провокационный онлайн-контент, который создан для того, чтобы вызывать гнев или возмущение и таким образом увеличить просмотры.
Нет, но близко! Rage bait означает намеренно провокационный онлайн-контент, который создан, чтобы вызывать гнев или возмущение и таким образом увеличивать просмотры. Но когда фраза была впервые использована в 2002 году, она значила именно это.
Еще один неочевидный выбор сделал Кембриджский словарь, назвав словом года parasocial — парасоциальный. Когда бы вы использовали это прилагательное?
Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.
Верно! Слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.
Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.
Нет, слово parasocial описывает эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично: с известным человеком, персонажем фильма или ИИ. Термин был предложен учеными Дональдом Ортоном и Ричардом Волом в статье 1956 года.
А российский портал «Грамота.ру» выбрал словом 2025 года термин «зумер». А знаете ли вы, сколько лет в этом году самому старому зумеру?
Верно! Представители поколения Z, или зумеры, — люди, родившиеся начиная с 1996 или 2000 года. Верхняя граница — начало 2010-х. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.
Будьте внимательнее! Это возраст зумеров в целом. А самому старшему представителю поколения Z — около 25–29 лет. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.
Некоторым зумерам действительно меньше 20, но нижняя граница времени их рождения — 1996–2000 годы. На период их взросления пришлись финансовый кризис 2007–2009 годов, выпуск iPhone и позднее — пандемия коронавируса.
Это возраст самого молодого поколения — альфа. Зумеры — следующие, то есть родившиеся с 1996–2000-го до начала 2010-х. Их взросление совпало с распространением смартфонов, но, в отличие от альфа, раннее детство зумеры провели без этих гаджетов.
В 2024 году Оксфордский словарь выбрал brain rot (гниение мозга) — ухудшение функций мозга из-за плохого контента. Когда выражение употребили впервые?
Нет, так появилось слово «фриланс», оно у Скотта означало вооруженных воинов-наемников, которые за плату клялись в верности и были готовы вступить в бой. А brain rot впервые появилось в середине XIX века в книге Генри Дэвида Торо «Уолден».
Неожиданно, но правда! Первым выражение использовал Генри Дэвид Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу». Он критиковал современников за то, что они пытаются побороть болезнь картофеля (potato rot), но не предпринимают попыток излечить мозговую гниль.
В этом году TikTok действительно появился за пределами Китая, но выражение brain rot использовалось и до этого. Впервые оно было использовано в середине XIX века писателем Генри Дэвидом Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».
В мае 2024 года NYT действительно написала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита. На самом деле впервые выражение было использовано в середине XIX века — писателем Генри Дэвидом Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».
По версии словаря Коллинза словом 2024 года стало brat. Ниже даны четыре ситуации, но только в трех слово действительно употреблялось. Найдете лишнюю?
Это реальная история. Когда Камала Харрис объявила об участии в выборах, певица Charli XCX, из-за альбома которой слово стало популярным, написала: «kamala IS brat». Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем.
Именно так слово brat стало популярным. Певица Charli XCX выпустила одноименный альбом, а ее команда провела мощную промокампанию. Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем.
Первоначально brat употребляли как уничижительное слово в отношении ребенка, который плохо себя ведет. Однако после выпуска певицей Charli XCX одноименного альбома оно получило второе значение — так можно назвать уверенного в себе гедониста.
Словом brat можно описать кого-то уверенного в себе и с гедонистическим настроем. Слово стало вирусным после выпуска певицей Charli XCX одноименного альбома с характерным зелено-лаймовым фоном. А в этом примере вместо brat должно стоять другое слово.
2023 год прошел под знаком ИИ: тогда ряд словарей выбрали словами года связанные с ним явления. Отличился Оксфордский словарь. Какое слово он выбрал?
Нет, но близко — это слово тогда вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.
Нет, но близко — это слово вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.
Нет, но близко — это слово вошло в шорт-лист. Но словом года все-таки выбрали rizz. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a.
Верно! Оно обошло в голосовании swiftie и situationship и стало словом года. Оно появилось в 2022 году в YouTube- и TikTok-среде и завирусилось, когда актер Том Холланд заявил, что у него нет rizz'a. Употребляется как существительное или глагол.
От харизмы один шаг до режима гоблина. Последнее Оксфордский словарь выбрал выражением 2022 года. В какой ситуации вы могли бы его использовать?
Верно! Goblin mode — поведение, подразумевающее противоречащие социальным нормам потакание своим желаниям, лень и неряшливость. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после локдауна многим было сложно вернуться к «нормальной» жизни в обществе.
Не совсем. Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям, лень и неряшливость. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после локдауна многим было сложно вернуться к «нормальной» жизни в обществе.
Близко, но он скорее скуф! Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям и лень. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после расхлябанности локдауна было сложно вернуться к «нормальной» жизни.
Мы вам сочувствуем, но это не оно. Goblin mode — противоречащее социальным нормам поведение, подразумевающее потакание своим желаниям и лень. Фраза завирусилась в 2022 году, когда после расхлябанности локдауна было сложно вернуться к жизни в обществе.
В 2018 году в Кембридже словом года выбрали номофобию. Фобия — это страх. А что означает в данном случае первая часть слова?
Имя тут ни при чем! Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.
Верно! Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.
Это правда, но в данном случае значение другое. Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.
Хотя FOMO действительно существует, в данном случае речь идет о другом. Номофобия — это зависимость от смартфона, при которой его отсутствие вызывает приступы паники.
Словом 2016 года по версии Оксфордского словаря стала постправда. Как бы вы его использовали?
Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).
Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).
Термином «постправда» обозначается ситуация, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (или, как говорит философ Стив Фуллер, когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).
Увы, это настоящая (пост)правда. Слово обозначает ситуацию, когда общественное мнение формируется на основе эмоций, а не фактов (то есть когда «спор идет не об истине, а об условиях, при которых решается, что истинно, а что ложно»).
А теперь нырнем еще дальше в прошлое. Ровно 10 лет назад словарь Коллинза выбрал словом года... как вы думаете, что?
Верно! Популярность этой фразы начала расти в 2013 году, достигла пика после объявления пандемии COVID-19, после чего постепенно пошла на спад, когда на смену сериалам по 10–15 сезонов пришли несколькосерийные мини-проекты.
Нет, хотя слово вошло в шорт-лист. Словом года тогда выбрали binge-watch — запойный просмотр. Его популярность достигла пика с началом пандемии, после чего постепенно пошла на спад, когда на смену сериалам по 10–15 сезонов пришли мини-проекты.
Хорошая попытка, но в Collins сделали другой выбор. Словом года стало binge-watch, означающее запойный просмотр сериалов. Его популярность росла с 2013 года и достигла пика после объявления пандемии коронавируса.
Слово все еще актуальное, но в Collins сделали другой выбор. Любопытно, что shebagging считается ответом на manspreading — типичное поведение в транспорте мужчин, которые сидят с широко раздвинутыми коленями, занимая соседние места.
Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион
Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион
Вы не сильны в трендах. Зато, верно, знаете, что такое бомонд и моцион
Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?
Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?
Кое-что вы знаете. Признайтесь, дети или юные коллеги вас просветили?
Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности
Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности
Вау! Была бы наша воля, мы бы короновали вас как магистра современности
Вы оседлали волну современности. Поможете с тестом в следующем году?
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах