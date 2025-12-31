В эфире «радио Судного дня» зазвучали треки «Тату» и Монеточки

Video

В течение суток в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», прозвучало несколько десятков музыкальных произведений, следует из трансляции телеграм-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

В эфире прозвучали как российские песни, например треки группы «Тату» «Я сошла с ума» и «Мальчик», «Фонари» от «Город 312», «Каждый раз» в исполнении Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом), так и иностранные произведения — Where Is My Mind? от Pixies и Bleeding Out от Imagine Dragons.

Помимо этого, радио проиграло гимн России и новогоднее поздравление президента Владимира Путина, которое уже показали на Дальнем Востоке.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, также она доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира, хотя почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывалось цифрами и буквосочетаниями, а теперь — музыкой.