Аэропорт Ижевска приостановил рейсы
Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Ранее приостановили полеты аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Самары.
Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
