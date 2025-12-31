 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ижевска приостановил рейсы

Росавиация: аэропорт Ижевска приостановил рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов
Политика
Фото:Анастасия Макарычева / РИА Новости

Ранее приостановили полеты аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Самары.

Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ижевск аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Саратова ограничил полеты
Политика
Все российские аэропорты возобновили полеты
Политика
Аэропорты Геленджика и Краснодара ограничили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В России вырос размер МРОТ Финансы, 00:35
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву Политика, 00:32
Призыв в армию стал круглогодичным Политика, 00:07
В России выросла ставка НДС Экономика, 00:02
Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов Политика, 00:01
В России поднялась минимальная цена на водку Вино, 00:01
Минфин напомнил, как посчитают налог на доход по вкладам в 2026 году Инвестиции, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новогоднее поздравление Путина. Видео Общество, 31 дек 2025, 23:53
Над восемью регионами России за день сбили 53 дрона Политика, 31 дек 2025, 23:49
Аэропорт Ижевска приостановил рейсы Политика, 31 дек 2025, 23:18
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля Политика, 31 дек 2025, 22:53
Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу Политика, 31 дек 2025, 22:24
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов Политика, 31 дек 2025, 21:43
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 31 дек 2025, 21:30