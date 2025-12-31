 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год

Bloomberg: состояние богатейших людей выросло на рекордные $2,2 трлн в 2025 году
Сюжет
Новый год 2026
Совокупный капитал 500 богатейших людей мира по итогам 2025 года достиг $11,9 трлн, пишет агентство. Семья Трампа разбогатела до $6,8 млрд
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос, Сундар Пичаи и Илон Маск присутствуют на инаугурации Дональда Трампа в ротонде Капитолия США 20 января 2025 года в Вашингтоне
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос, Сундар Пичаи и Илон Маск присутствуют на инаугурации Дональда Трампа в ротонде Капитолия США 20 января 2025 года в Вашингтоне (Фото: Julia Demaree Nikhinson / Getty Images)

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на рекордные $2,2 трлн за 2025 год на фоне бурного роста на всех рынках — от акций до криптовалют и драгоценных металлов, следует из индекса миллиардеров Bloomberg. По данным агентства, их совокупный капитал достиг $11,9 трлн.

Около четверти прибавившейся суммы приходится всего на восемь человек, среди которых сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle (ORCL) Ларри Эллисон, глава Tesla Илон Маск, соучредитель Google Ларри Пейдж и основатель Amazon Джефф Безос. Однако, отмечает Bloomberg, их вклад оказался меньше, чем в прошлом году, когда те же восемь миллиардеров получили 43% от общей прибыли.

Самыми успешными миллиардерами по итогам года Bloomberg называет Эллисона (состояние $249,8 млрд, годовой доход — $57,7 млрд), Маска ($622,7 млрд и $190,3 млрд), австралийскую бизнесвумен Джину Райнхарт ($37,7 млрд и $12,6 млрд), а также президента США Дональда Трампа и его семью ($6,8 млрд и $282 млн).

Forbes назвал самых молодых миллиардеров, заработавших самостоятельно
Бизнес
Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха
Также, отмечает агентство, на фоне эйфории вокруг искусственного интеллекта (ИИ) свои доходы и стоимость акций стремительно увеличили крупные технологические компании. Наибольшая доля прироста капитала пришлась на Соединенные Штаты и Канаду ($1,1 трлн), Азию и Океанию ($550,7 млрд) и Европу ($386,5 млрд).

Ранее The Financial Times писала, что американские технологические миллиардеры разбогатели на $550 млрд в этом году благодаря буму в сфере ИИ. Forbes составил список из семи самых заметных ИИ-стартапов, среди которых оказались Surge AI Эдвина Чена, Sierra братьев Тейлора и Клэйя Бейвора, а также Mercor Брендана Фуди, Адарша Хайремата и Сурьи Мидхи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Рейтинг состояние миллиардеры
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
