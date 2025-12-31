Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меру он объяснил временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Самары.

Ограничения на полеты в саратовском аэропорту тем временем сняты. Они действовали около пяти часов.