Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меру он объяснил временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Самары.
Ограничения на полеты в саратовском аэропорту тем временем сняты. Они действовали около пяти часов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах