 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов

Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меру он объяснил временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Все российские аэропорты возобновили полеты
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Калуги, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Самары.

Ограничения на полеты в саратовском аэропорту тем временем сняты. Они действовали около пяти часов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Нижний Новгород аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорты Геленджика и Краснодара ограничили полеты
Политика
Аэропорт Саратова ограничил полеты
Политика
Аэропорт Ярославля приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля Политика, 22:53
Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу Политика, 22:24
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов Политика, 21:43
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00