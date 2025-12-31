На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце впервые за почти три дня произошла сильная вспышка уровня М7.1, следует из данных сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Она достигла своего пика в 16:51 мск спустя практически 40 минут после начала и завершилась в 17:11 мск.
Последний раз солнечную вспышку класса М зафиксировали утром 29 декабря. Тогда астрономы зарегистрировали три такие вспышки — М1.3, M4.2 и M2.21.
Выброшенное облако плазмы, по словам ученых, может «задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января».
