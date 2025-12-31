 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани

ФПК: 55 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Северо-Кавказской железной дороге 55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов в Краснодарском крае и сбоя в графике, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) в своем телеграм-канале.

Перевозчик также предупредил об изменении времени отправления ряда поездов:

  • Поезд № 344 по направлению Кисловодск — Адлер отправлением 31 декабря отправится не ранее 7:00 1 января;
  • Поезд № 261 по направлению Нальчик — Москва отправлением из Нальчика 31 декабря отправится не ранее 4:30 1 января;
  • Поезд № 365 по направлению Кисловодск — Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря отправится не ранее 2:00 1 января;
  • Поезд № 49 по направлению Кисловодск — Санкт-Петербург отправлением 31 декабря отправится не ранее 2:30 1 января;
  • Поезд № 3 по направлению Кисловодск — Москва отправлением 31 декабря отправится не ранее 0:30 1 января;
  • Поезд № 358 по направлению Имеретинский Курорт — Уфа отправится не ранее 5:00 1 января.

На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети
Общество

Пресс-служба РЖД объяснила, что из-за непогоды ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказались обесточены, что вызвало задержку поездов. Составы пропускают «по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги».

«Некоторые поезда уже проследовали барьерные места. Железнодорожники принимают все возможные меры по сокращению времени их отставания от графика», — говорится в сообщении.

Компания сообщила, что обо всех изменениях пассажиры будут проинформированы в СМС.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ФПК Краснодарский край задержка поездов снегопад РЖД
