Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу

Сербская нефтеперерабатывающая компания NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Дорогие граждане, отличные новости для нашей страны в конце года! Я рада сообщить вам, что компания NIS получила лицензию от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на продолжение работы до 23 января», — написала она в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Министр уточнила, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево сможет возобновить работу после 36 дней.

«Под руководством Вучича, благодаря дипломатической борьбе, мы добились почти невозможного. Мы будем защищать нашу энергетическую безопасность, как делали это до сих пор», — подчеркнула Джедович-Ханданович.

В начале декабря NIS объявила о приостановке работы своего единственного в стране НПЗ из-за нехватки сырой нефти на фоне американских санкций.

NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%.

Материал дополняется