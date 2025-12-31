 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу

Сербская NIS получила лицензию США на продолжение работы до 23 января

Сербская нефтеперерабатывающая компания NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Дорогие граждане, отличные новости для нашей страны в конце года! Я рада сообщить вам, что компания NIS получила лицензию от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на продолжение работы до 23 января», — написала она в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Министр уточнила, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево сможет возобновить работу после 36 дней.

«Под руководством Вучича, благодаря дипломатической борьбе, мы добились почти невозможного. Мы будем защищать нашу энергетическую безопасность, как делали это до сих пор», — подчеркнула Джедович-Ханданович.

В начале декабря NIS объявила о приостановке работы своего единственного в стране НПЗ из-за нехватки сырой нефти на фоне американских санкций.

NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля Политика, 22:53
Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу Политика, 22:24
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов Политика, 21:43
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00