Общество⁠,
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет

Во Франции подготовили законопроект о запрете использования соцсетей до 15 лет
Фото: Sebastien Toubon / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sebastien Toubon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительство Франции подготовило законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет, сообщают AFP и Franceinfo, изучив непубличный документ.

«Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками», — сказано в обосновании инициативы. В документе среди этих рисков перечислены, например, «воздействие неприемлемого контента», «кибербуллинг» и «нарушения сна».

Законопроект состоит из двух частей, второе предложение запрещает использование мобильных телефонов в средних школах. Правительство планирует ввести эти меры с 1 сентября 2026 года.

Рассмотрение законопроекта начнется 8 января.

В Австралии заявили о намерении запретить детям до 16 доступ в соцсети
Общество
Фото:Carl Court / Getty Images

О планах запретить детям использовать социальные сети президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил еще в июне. Тогда он уточнил, что если подобные меры не будут приняты на уровне Евросоюза, то правительство введет ограничения на территории Франции.

Возрастное ограничение для использования социальных сетей также действует в Австралии — там правительство установило список платформ, которые должны проверять возраст пользователей и ограничивать доступ тем, кому меньше 16 лет. В этот список попали Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), TikTok, X, YouTube и другие платформы.

Мера действует с декабря, за неисполнение требований закона платформам грозит штраф почти до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).

Авторы
Теги
Александра Озерова
Франция социальные сети запрет законопроект
