Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет
Правительство Франции подготовило законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет, сообщают AFP и Franceinfo, изучив непубличный документ.
«Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками», — сказано в обосновании инициативы. В документе среди этих рисков перечислены, например, «воздействие неприемлемого контента», «кибербуллинг» и «нарушения сна».
Законопроект состоит из двух частей, второе предложение запрещает использование мобильных телефонов в средних школах. Правительство планирует ввести эти меры с 1 сентября 2026 года.
Рассмотрение законопроекта начнется 8 января.
О планах запретить детям использовать социальные сети президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил еще в июне. Тогда он уточнил, что если подобные меры не будут приняты на уровне Евросоюза, то правительство введет ограничения на территории Франции.
Возрастное ограничение для использования социальных сетей также действует в Австралии — там правительство установило список платформ, которые должны проверять возраст пользователей и ограничивать доступ тем, кому меньше 16 лет. В этот список попали Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), TikTok, X, YouTube и другие платформы.
Мера действует с декабря, за неисполнение требований закона платформам грозит штраф почти до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах