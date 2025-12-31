 Перейти к основному контенту
Новый год 2026
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году

Сюжет
Новый год 2026
Пошлины Трампа, отказ Украины от Донбасса, контроль Республиканской партии в сенате и другие сценарии рассмотрело FT и назвало, какие из них можно ждать в 2026 году. Прошлогодний прогноз издание посчитало наихудшим
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Британская газета Financial Times (FT) опубликовала предсказания на 2026 год — от содержания мирного соглашения по Украине до судьбы «пузыря», возникшего на рынке искусственного интеллекта (ИИ). Издание отмечает, что из 20 предположений предыдущего года не сбылись 7, что стало худшим результатом за всю историю подобных публикаций.

  • Президент Украины Владимир Зеленский не будет вынужден отказаться от Донбасса в рамках мирного соглашения с Россией. Как пишет FT, это было бы для него рискованным шагом с конституционной, военной и политической стороны, капитуляция Украины возможна лишь в случае «невероятного краха обороны», а вывод войск для создания демилитаризованной зоны неосуществим и неприемлем ни для Москвы, ни для Киева.
  • Американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, откажется от введения новых пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты и снизит другие с помощью специальных сделок, так как резкое падение стоимости акций, ответные меры Китая и других стран, а также рост потребительских цен ослабили его тарифную кампанию.
  • Республиканцы потеряют контроль в палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, что позволит демократам начать расследование злоупотреблений в администрации Трампа. Нельзя исключать и запуска процесса импичмента президента США, который в свою очередь будет делать все возможное, чтобы предотвратить победу Демпартии.

  • Во Франции не будет досрочных выборов. Большинство политических партий переключило внимание на президентские выборы, которые запланированы на весну 2027 года, и не видят стимула в повторных парламентских выборах, которые в 2024 году привели к ослаблению коалиции Эмманюэля Макрона.
  • Если канцлер Германии Фридрих Мерц запретит своему Христианско-демократическому союзу (ХДС) сотрудничать с праворадикальной «Альтернативой для Германии» (АДГ), то столкнется с серьезным испытанием в случае значительных успехов АДГ на предстоящих пяти региональных выборах.
  • Премьер-министром Японии останется Санаэ Такаити, которая остается популярной, несмотря на сохраняющуюся инфляцию и рост процентных ставок.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его Лейбористская партия столкнутся с проблемами на местных выборах в мае, когда неудовлетворительные результаты могут послужить толчком к переменам в верхушке власти.

Путин поздравил россиян с Новым годом
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

  • Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем, как бы сильно этого ни хотел Трамп. Эр-Рияд твердо настаивает на появлении «четкого пути» к созданию палестинского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает эту идею. Даже если он проиграет выборы, позиция Израиля вряд ли может существенно смягчится.
  • Компания Tesla Илона Маска не сможет обратно нарастить свою долю на рынках США, ЕС и Китая. Она продолжает находиться под давлением Вашингтона из-за истечения срока действия федеральных налоговых льгот для электромобилей и отмены мер по сокращению выбросов, а ее перспективы в Европе и КНР еще менее предсказуемы.
  • Центральные банки продолжат цикл снижения процентных ставок. Исключением станет регулятор Японии.
  • Курс китайского юаня не повысится из-за высокого профицита торгового баланса, который говорит о недооцененности валюты, и дефляции в экономике.
  • Цена на золото поднимется выше $5 тыс. за унцию из-за закупок центральными банками и инвесторами, которые рассматривают его в качестве защиты от бюджетного дефицита, геополитических потрясений и обесценивания «фиатных» валют.
  • Пузырь на рынке ИИ лопнет, так как инвесторы начали указывать технологическим гигантам на проблемы Nvidia в связи с достижениями Google и снижением стоимости акций Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В 2024 году FT спрогнозировала, что Россия и Украина в 2025-м заключат мирное соглашение, при котором Киев признает «фактический» контроль Москвы над утраченными территориями и получит гарантии безопасности, однако его членство в НАТО будет заморожено.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Юлия Овчинникова
Россия Украина США Китай ЕС прогноз
