Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля

Финляндия уведомила посольство России о задержании судна, которое финские власти подозревают в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном, сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии.

Среди членов экипажа задержанного судна есть россияне, уточнили дипломаты.

«Со стороны самих россиян обращений в посольство пока не поступало», — сказали там.

В диппредставительстве отметили, что проясняют ситуацию с задержанием судна и запросили у финской стороны дополнительную информацию. Дипломаты готовы оказать россиянам всю необходимую помощь «в рамках компетенции посольства».

По данным Yle, речь идет о грузовом судне Fitburg, шедшем под флагом Сент-Винсента и Гренадин, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Хайфу. По информации газеты Helsingin Sanomat, на борту Fitburg находятся 14 человек.

Судно с опущенным якорем было обнаружено финским пограничным кораблем Turva и вертолетом Погранслужбы в экономической зоне Финляндии. Пограничники потребовали от экипажа остановиться, поднять якорь и переместиться на стоянку в финских территориальных водах. В настоящее время, согласно данным сайта MarineTraffic, судно находится у побережья полуострова Порккала.

Как заявила финская полиция, в Финском заливе был поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином.