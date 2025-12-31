Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля
Финляндия уведомила посольство России о задержании судна, которое финские власти подозревают в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном, сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии.
Среди членов экипажа задержанного судна есть россияне, уточнили дипломаты.
«Со стороны самих россиян обращений в посольство пока не поступало», — сказали там.
В диппредставительстве отметили, что проясняют ситуацию с задержанием судна и запросили у финской стороны дополнительную информацию. Дипломаты готовы оказать россиянам всю необходимую помощь «в рамках компетенции посольства».
По данным Yle, речь идет о грузовом судне Fitburg, шедшем под флагом Сент-Винсента и Гренадин, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Хайфу. По информации газеты Helsingin Sanomat, на борту Fitburg находятся 14 человек.
Судно с опущенным якорем было обнаружено финским пограничным кораблем Turva и вертолетом Погранслужбы в экономической зоне Финляндии. Пограничники потребовали от экипажа остановиться, поднять якорь и переместиться на стоянку в финских территориальных водах. В настоящее время, согласно данным сайта MarineTraffic, судно находится у побережья полуострова Порккала.
Как заявила финская полиция, в Финском заливе был поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином.
