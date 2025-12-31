 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля

Финляндия уведомила дипмиссию России о задержании судна после повреждения кабеля

Финляндия уведомила посольство России о задержании судна, которое финские власти подозревают в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном, сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии.

Среди членов экипажа задержанного судна есть россияне, уточнили дипломаты.

«Со стороны самих россиян обращений в посольство пока не поступало», — сказали там.

В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна
Политика
Фото:raja.fi

В диппредставительстве отметили, что проясняют ситуацию с задержанием судна и запросили у финской стороны дополнительную информацию. Дипломаты готовы оказать россиянам всю необходимую помощь «в рамках компетенции посольства».

По данным Yle, речь идет о грузовом судне Fitburg, шедшем под флагом Сент-Винсента и Гренадин, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Хайфу. По информации газеты Helsingin Sanomat, на борту Fitburg находятся 14 человек.

Судно с опущенным якорем было обнаружено финским пограничным кораблем Turva и вертолетом Погранслужбы в экономической зоне Финляндии. Пограничники потребовали от экипажа остановиться, поднять якорь и переместиться на стоянку в финских территориальных водах. В настоящее время, согласно данным сайта MarineTraffic, судно находится у побережья полуострова Порккала.

Как заявила финская полиция, в Финском заливе был поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Финляндия Россия судно кабель
Материалы по теме
AP сообщило, что причиной повреждения кабелей в Красном море стало судно
Политика
В Чехии остановили движение десятков поездов из-за кражи кабелей
Общество
Подводный кабель между Финляндией и Эстонией отключили из-за сбоя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля Политика, 22:53
Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу Политика, 22:24
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов Политика, 21:43
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00