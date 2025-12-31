Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки

Четырехматчевые дисквалификации получили Карлос Акапо и Жозете Миранда из сборной Экваториальной Гвинеи

Карлос Акапо (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Два футболиста сборной Экваториальной Гвинеи были дисквалифицированы за оскорбление арбитра на Кубке африканских наций. Об этом сообщает Reuters.

Капитан команды Экваториальной Гвинеи Карлос Акапо и полузащитник Жозете Миранда дисквалифицированы на четыре матча каждый за оскорбление арбитра Месси Нкуну после поражения от Судана (0:1) в матче второго тура группового этапа. При этом два матча дисквалификации из четырех — условно.

Экваториальная Гвинея проиграла два матча в группе, третий, против Алжира, пройдет 31 декабря.

Кроме того, капитан сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре был оштрафован за послематчевые высказывания на Кубке Африки. В интервью после поражения от Алжира (0:1) футболист «Сандерленда» заявил, что «судьи портят игру», а также использовал матерные выражения. Штраф Траоре составил $10 тыс.