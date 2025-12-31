Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки
Два футболиста сборной Экваториальной Гвинеи были дисквалифицированы за оскорбление арбитра на Кубке африканских наций. Об этом сообщает Reuters.
Капитан команды Экваториальной Гвинеи Карлос Акапо и полузащитник Жозете Миранда дисквалифицированы на четыре матча каждый за оскорбление арбитра Месси Нкуну после поражения от Судана (0:1) в матче второго тура группового этапа. При этом два матча дисквалификации из четырех — условно.
Экваториальная Гвинея проиграла два матча в группе, третий, против Алжира, пройдет 31 декабря.
Кроме того, капитан сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре был оштрафован за послематчевые высказывания на Кубке Африки. В интервью после поражения от Алжира (0:1) футболист «Сандерленда» заявил, что «судьи портят игру», а также использовал матерные выражения. Штраф Траоре составил $10 тыс.
