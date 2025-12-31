 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,5 x 4,5 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,6 x 4,9 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6 x 4,2 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,6 x 3,5 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки

Четырехматчевые дисквалификации получили Карлос Акапо и Жозете Миранда из сборной Экваториальной Гвинеи
Карлос Акапо
Карлос Акапо (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Два футболиста сборной Экваториальной Гвинеи были дисквалифицированы за оскорбление арбитра на Кубке африканских наций. Об этом сообщает Reuters.

Капитан команды Экваториальной Гвинеи Карлос Акапо и полузащитник Жозете Миранда дисквалифицированы на четыре матча каждый за оскорбление арбитра Месси Нкуну после поражения от Судана (0:1) в матче второго тура группового этапа. При этом два матча дисквалификации из четырех — условно.

Экваториальная Гвинея проиграла два матча в группе, третий, против Алжира, пройдет 31 декабря.

Кроме того, капитан сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре был оштрафован за послематчевые высказывания на Кубке Африки. В интервью после поражения от Алжира (0:1) футболист «Сандерленда» заявил, что «судьи портят игру», а также использовал матерные выражения. Штраф Траоре составил $10 тыс.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок африканских наций
Материалы по теме
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году Политика, 18:58
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет Общество, 18:41
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки Спорт, 18:38
Welt узнал содержимое 20-го пакета санкций ЕС против России Политика, 18:29
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В эфире «радио Судного дня» зазвучали треки «Тату» и Монеточки Общество, 18:26
«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian Общество, 17:48
Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» Спорт, 17:48
Welt узнала о желании двух стран направить тысячи миротворцев на Украину Политика, 17:43
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Баффетт отработал последний день на посту гендиректора Berkshire Hathaway Бизнес, 17:19