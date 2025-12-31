Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма

Фото: Минобороны России

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области и назвало ее террористическим актом.

«Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности», — говорится в пресс-релизе министерства. Его в своем телеграм-канале опубликовал глава ведомства Иван Хиль Пинто.

О попытке ударить дронами по резиденции «Ужин» вечером 29 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По данным Минобороны, для этой цели Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, но все они были перехвачены системами ПВО.

С аналогичными заявлениями, осуждающими атаку, выступили многие лидеры иностранных государств.

В Кремле заявили, что такими действиями украинская сторона попыталась сорвать мирные переговоры. Лавров предупредил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, но не выйдет из процесса. Киев отрицает обвинения.