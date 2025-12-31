 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма

МИД Венесуэлы: попытка атаковать резиденцию Путина является актом терроризма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области и назвало ее террористическим актом.

«Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности», — говорится в пресс-релизе министерства. Его в своем телеграм-канале опубликовал глава ведомства Иван Хиль Пинто.

О попытке ударить дронами по резиденции «Ужин» вечером 29 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По данным Минобороны, для этой цели Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, но все они были перехвачены системами ПВО.

Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Фото:Минобороны России

С аналогичными заявлениями, осуждающими атаку, выступили многие лидеры иностранных государств.

В Кремле заявили, что такими действиями украинская сторона попыталась сорвать мирные переговоры. Лавров предупредил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, но не выйдет из процесса. Киев отрицает обвинения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Венесуэла Россия Владимир Путин резиденция
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Политика
Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Политика
Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году Политика, 18:58
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет Общество, 18:41
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки Спорт, 18:38