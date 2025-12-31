 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Reuters)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что обсудил с представителями европейских стран гарантии безопасности для Украины. Об этом написал в Х.

По словам Уиткоффа, он, госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели
«продуктивный разговор» с советниками по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, Франции Эммануэлем Бонном, Германии Гюнтером Заутером и Украины Рустемом Умеровым, с кототорыми обсудили «дальнейшие шаги в европейском мирном процессе».

«Мы сосредоточились на том, как на практике продвинуть дискуссии в интересах мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, которые помогут положить конец войне и предотвратить ее возобновление», — написал посланник Трампа.

Они также обговорили пакет мер по обеспечению процветания Украины после завершения конфликта, добавил он. Представители США и Европы договорились продолжить работу в новом году.

Welt узнала о желании двух стран направить тысячи миротворцев на Украину
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Стив Уиткофф Россия США гарантии безопасности Военная операция на Украине
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Зеленский выразил готовность отказаться от НАТО в обмен на гарантии
Политика
Axios узнал о готовности США предоставить Киеву гарантии как члену НАТО
Политика
Рябков заявил о готовности закрепить гарантии ненападения на Европу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 21:30
Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины Политика, 21:19
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год Бизнес, 21:07
MTV прекратило вещание в Европе Технологии и медиа, 20:57
Насколько хорошо вы знаете, что означают главные слова года? Тест РБК Общество, 20:50
Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире Политика, 20:46
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма Политика, 20:18
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году Политика, 18:58
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет Общество, 18:41
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки Спорт, 18:38