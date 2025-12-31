Уиткофф обсудил с Европой гарантии безопасности для Украины

Стив Уиткофф (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Reuters)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что обсудил с представителями европейских стран гарантии безопасности для Украины. Об этом написал в Х.

По словам Уиткоффа, он, госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели

«продуктивный разговор» с советниками по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, Франции Эммануэлем Бонном, Германии Гюнтером Заутером и Украины Рустемом Умеровым, с кототорыми обсудили «дальнейшие шаги в европейском мирном процессе».

«Мы сосредоточились на том, как на практике продвинуть дискуссии в интересах мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, которые помогут положить конец войне и предотвратить ее возобновление», — написал посланник Трампа.

Они также обговорили пакет мер по обеспечению процветания Украины после завершения конфликта, добавил он. Представители США и Европы договорились продолжить работу в новом году.

Материал дополняется