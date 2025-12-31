Трамп назвал «возможно, худшую» страну в мире

Трамп: Сомали является одной из худших и самых коррумпированных стран в мире

Фото: Ed Ram / Getty Images

Сомали является, возможно, самой худшей и коррумпированной страной в мире, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social и потребовал отправить сомалийцев на родину.

Президент США заявил, что «большая часть мошенничества в Миннесоте, до 90%, совершается людьми, которые нелегально прибыли в нашу страну из Сомали».

«Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — написал он.

В свой первый президентский срок он запретил гражданам ряда стран, включая Сомали, въезд на территорию Соединенных Штатов, однако следующий президент США Джо Байден отменил это решение. Начав второй президентский срок, Трамп вновь ввел запрет, добавив к нему граждан еще нескольких государств.

Помимо этого, США неоднократно наносили авиаудары по боевикам, связанным с «Исламским государством» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России), в Сомали.