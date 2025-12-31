Welt узнал содержимое 20-го пакета санкций ЕС против России

20-й пакет санкций ЕС против России планируют принять в четвертую годовщину военной операции на Украине, ограничения затронут энергетический и банковский секторы, сообщили источники Welt. Москва считает рестрикции незаконными

Страны-члены ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России в четвертую годовщину военной операции на Украине — 24 февраля 2026 года, пишет Welt со ссылкой на источники среди дипломатов.

Собеседники издания уточнили, что 20-й пакет будет включать ограничения в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля обхода существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС для ряда лиц и организаций «с особым акцентом на тех, кто несет ответственность» за перемещение украинских детей. Помимо прочего, Евросоюз рассматривает введение запрета на импорт российского урана, что потребует рестрикций против «Росатома», отмечает Welt.

Многие страны-члены ЕС давно призывают к запрету импорта урана из России, хотя такие государства как Франция и Бельгия оказывают сопротивление, пишет издание. Они могли бы закупать уран, необходимый для работы атомных электростанций, в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам, выразили уверенность источники Welt.

В мае 2024 года импорт российского урана запретили США. Срок действия ограничения — 2040 год. Однако до января 2028-го Минэнерго по согласованию с Госдепом и Минфином сможет выдавать разрешения на закупку урана из России в случае отсутствия других источников поставок.

ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России 22 октября. Под ограничения, в частности, попали Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют Банк и автопроизводитель «Соллерс». Также Евросоюз запретил операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным (с 25 апреля 2026 года) и долгосрочным (с 1 января 2027 года) контрактам, а также ранзакции с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», КАМАЗом, ПО «Севмаш», Объединенной авиастроительной корпорацией, Объединенной судостроительной корпорацией и «Оборонпромом».

Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ошибочными стремления повлиять на российскую позицию с помощью санкционного давления. «Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали», — утверждал он.