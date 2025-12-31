 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Welt узнал содержимое 20-го пакета санкций ЕС против России

Welt: ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России к 24 февраля 2026 года
Сюжет
Война санкций
20-й пакет санкций ЕС против России планируют принять в четвертую годовщину военной операции на Украине, ограничения затронут энергетический и банковский секторы, сообщили источники Welt. Москва считает рестрикции незаконными
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Страны-члены ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России в четвертую годовщину военной операции на Украине — 24 февраля 2026 года, пишет Welt со ссылкой на источники среди дипломатов.

Собеседники издания уточнили, что 20-й пакет будет включать ограничения в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля обхода существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС для ряда лиц и организаций «с особым акцентом на тех, кто несет ответственность» за перемещение украинских детей. Помимо прочего, Евросоюз рассматривает введение запрета на импорт российского урана, что потребует рестрикций против «Росатома», отмечает Welt.

Многие страны-члены ЕС давно призывают к запрету импорта урана из России, хотя такие государства как Франция и Бельгия оказывают сопротивление, пишет издание. Они могли бы закупать уран, необходимый для работы атомных электростанций, в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам, выразили уверенность источники Welt.

В мае 2024 года импорт российского урана запретили США. Срок действия ограничения — 2040 год. Однако до января 2028-го Минэнерго по согласованию с Госдепом и Минфином сможет выдавать разрешения на закупку урана из России в случае отсутствия других источников поставок.

EUobserver раскрыл, как новые санкции ЕС против России затронут туризм
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России 22 октября. Под ограничения, в частности, попали Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют Банк и автопроизводитель «Соллерс». Также Евросоюз запретил операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным (с 25 апреля 2026 года) и долгосрочным (с 1 января 2027 года) контрактам, а также ранзакции с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», КАМАЗом, ПО «Севмаш», Объединенной авиастроительной корпорацией, Объединенной судостроительной корпорацией и «Оборонпромом».

Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ошибочными стремления повлиять на российскую позицию с помощью санкционного давления. «Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали», — утверждал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Росатом санкции ЕС Евросоюз
Материалы по теме
Макрон счел запугиванием ЕС санкции США против бывшего еврокомиссара
Политика
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России
Политика
Трамп счел санкции ЕС против России недостаточно жесткими
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
На Солнце произошла сильная вспышка Общество, 19:47
Белый дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор». Видео Политика, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
FT спрогнозировала, какие мировые события ждать в 2026 году Политика, 18:58
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет Общество, 18:41
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки Спорт, 18:38
Welt узнал содержимое 20-го пакета санкций ЕС против России Политика, 18:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В эфире «радио Судного дня» зазвучали треки «Тату» и Монеточки Общество, 18:26
«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian Общество, 17:48
Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» Спорт, 17:48
Welt узнала о желании двух стран направить тысячи миротворцев на Украину Политика, 17:43
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Баффетт отработал последний день на посту гендиректора Berkshire Hathaway Бизнес, 17:19