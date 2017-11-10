Rusal замахнулся на энергореформу Чубайса

Алюминиевый концерн добивается права совмещать передачу электроэнергии с ее генерацией

Крупнейший потребитель электроэнергии в России UC Rusal Олега Дерипаски недоволен ценами на электроэнергию и предлагает пересмотреть реформу РАО «ЕЭС» для снижения затрат. Компания хочет владеть не только генерацией, но и сетями

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Энергетика без ограничений

Крупнейший потребитель электроэнергии в России алюминиевый концерн UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 48,13% через группу En+) ​добивается права для промышленных предприятий совмещать деятельность по передаче электроэнергии с ее генерацией. После реформы РАО ​​«ЕЭС», которую провел Анатолий Чубайс в 2002–2008 годах, совмещать транспортировку электричества и генерацию запрещено законом — потребители покупают электричество на оптовом рынке, а за передачу платят сетевым компаниям.

Предложение развернуть реформу компания Дерипаски представила в комитете по энергетике Государственной думы 7 ноября, рассказал РБК директор UC Rusal по работе с естественными монополиями Максим Балашов.

Инициатива связана с тем, что в UC Rusal ожидают роста энерготарифов. «Отрасль обсуждает ДПМ (договоры о предоставлении мощности, гарантируют инвесторам окупаемость строительства энергоблоков, а промышленным потребителям — повышенные платежи за мощность), дополнительные надбавки к сетевому тарифу, растет перекрестное субсидирование, в том числе за счет включения новых регионов и увеличения субсидирования Дальнего Востока», — перечисляет Балашов.

Отмена ограничения на совмещение генерации и транспортировки электроэнергии позволит промышленности снизить затраты, уверен Балашов. Если UC Rusal получит такое право, компания будет иметь возможность развивать энергопромышленные комплексы «как альтернативу чрезмерно дорогим ДПМ и неэффективному сетевому строительству», резюмировал он, заметив, что ​отмена ограничения положительно скажется и на экономике многих инвестпроектов, в частности достройки Тайшетского алюминиевого завода.

У Минэнерго противоположное мнение: ведомство отстаивает разделение генерации и сетей. «От снятия запрета пострадает потребитель», — сказал РБК представитель Минэнерго, по мнению которого разворот энергореформы по предложению UC Rusal может привести к росту тарифов для компаний, не имеющих собственных энергомощностей.

Балашов не согласен: «Антимонопольный контроль снимает опасения по поводу возможных злоупотреблений».

«Разделение электроэнергетики на монопольные (передача) и конкурентные (генерация, сбыт) виды деятельности — итог энергореформы Анатолия Чубайса. Их совмещение осталось только на Дальнем Востоке. Снятие запрета совмещать генерацию и сети потребует пересмотра всей системы ценообразования в электроэнергетике и, вероятно, в сторону увеличения государственного регулирования», — считает директор группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Поэтому UC Rusal вряд ли удастся сэкономить, даже развернув реформу: у регулятора останется возможность влиять на ценообразование, например увеличив тариф на магистральные сети (ФСК), предупреждает эксперт.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Чем недоволен UC Rusal

Инициатива UC Rusal может быть связана с тем, что Минэнерго предложило сохранить плату за «последнюю милю» — вид перекрестного субсидирования, при котором промышленные потребители субсидируют стоимость электроэнергии для населения, считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.

Минэнерго долгое время боролось с «последней милей»: в 2014 году ее законодательно отменили в большинстве регионов, еще в 20 наиболее проблемных она должна была исчезнуть в 2017–2019 годах. Но сделать это оказалось невозможно: если раньше власти регионов могли увеличивать тарифы для населения выше прогноза Минэкономразвития, чтобы снизить нагрузку для промышленности, то сейчас этой возможности нет, тарифы можно только снижать относительно прогноза, напоминает Скляр. В итоге Минэнерго предложило равномерно распределить перекрестное субсидирование на всех потребителей, кроме населения. В этом случае размер переплат (надбавки к тарифу ФСК) для UC Rusal может достичь 13 млрд руб., подсчитала Порохова из АКРА.

Если инициативу UC Rusal одобрят, компания формально продолжит платить за «последнюю милю», но собственной электросетевой компании, заключает Скляр.

На долю UC Rusal приходится примерно 6–7% от всего потребления электроэнергии в России, или 62–63 млрд кВт·​ч, что делает компанию крупнейшим потребителем электроэнергии в России. Затраты на электричество занимают 30% в себестоимости металла, и для UC Rusal возможность заключать прямые договоры с поставщиками электроэнергии в обход оптового рынка дала бы существенные преимущества на мировом рынке, считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

РБК направил запрос в комитет Госдумы по энергетике, руководителю секции по законодательному регулированию экономической и тарифной политики в топливно-энергетическом комплексе Наталье Назаровой, но ответа пока не получил.

Представители «РусГидро», которая выступает партнером UC Rusal по проекту строительства Тайшетского алюминиевого завода, пока не ответили на запрос РБК. «Россети» не поддержали снятие запрета «на совмещение видов деятельности на оптовом рынке электроэнергии», говорится в заявлении компании, поступившем в РБК. «Разделение видов деятельности является основой функционирования рынка и обеспечивает непредвзятость и эффективность ценообразования», — заявил через представителя заместитель гендиректора «Россетей» по стратегическому развитию Евгений Ольхович.

«Вместе с этим считаем правильным разрешение использования малой распределенной генерации в целях повышения эффективности работы сетевых компаний на розничном рынке, например в части энергоснабжения удаленных регионов и потребителей. Данное решение позволит сэкономить сетевым организациям до 50% инвестиционных затрат, бюджетируемых под данные цели», — добавил он.

Ради Тайшета Действующее законодательство препятствует и сделке UC Rusal по созданию совместного предприятия с «РусГидро» для достройки Тайшетского алюминиевого завода. ​Совет директоров «РусГидро» в сентябре одобрил участие в достройке Тайшетского алюминиевого завода UC Rusal, поставив ряд условий. В частности, компания собирается оплатить свою долю в СП (50%) акциями Иркутской электросетевой компании (42,75%). Однако у групп En+ Дерипаски, в которую входит UC Rusal, уже есть 19,9% в Иркутской электросетевой компании. Сообщалось, что у ФАС могут возникнуть вопросы к этой сделке из-за запрета владельцам генерации приобретать контроль над сетевыми компаниями. UC Rusal принадлежат Богучанская ГЭС (50%, в СП с «РусГидро»), Красногорская ТЭЦ и Богословская ТЭЦ. UC Rusal в мае этого года решил вернуться к строительству Тайшетского алюминиевого завода спустя восемь лет после заморозки проекта из-за кризиса. В строительство алюминиевого предприятия уже было инвестировано $796 млн, потребуется еще примерно столько же. Но банки отказываются кредитовать проект без участия в нем «РусГидро».



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