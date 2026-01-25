Орбан назвал слова Зеленского о подзатыльниках украинской формой угроз

Зеленскому следует помнить, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению, заявил Орбан в ответ на предложение украинского президента в Давосе «дать подзатыльник каждому Виктору, живущему на деньги Европы»

Виктор Орбан (Фото: Didier Lebrun / IMAGO / Global Look Press)

Достоинство Венгрии не подлежит обсуждению, и президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы об этом помнить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на предложение украинского лидера дать подзатыльник «каждому Виктору, который живет на деньги Европы».

«Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями. То есть вы не только угрожаете, но и оскорбляете, понимаете? Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться. Правда, нужно отвечать, когда оскорбление попирает и честь Венгрии», — сказал Орбан в выступлении, видео которого он опубликовал на своей странице в Х.

Премьер добавил, что Венгрия должна проявлять уважение ко всем странам и требовать взамен такого же признания, а не вести переговоры на иных условиях. Он также отметил, что Зеленский является пятым украинским президентом, но имена его предшественников «уже никто не вспомнит».

Ранее в январе, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Зеленский сказал: «каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы».

После речи Зеленского в Давосе Орбан написал в Х, что украинский лидер «перешел черту». Премьер отметил, что критика в его адрес со стороны украинского лидера перед выборами в Венгрии неудивительна. Однако, по мнению Орбана, неожиданностью стали упреки в адрес других европейских руководителей: Зеленский заявил, что помощь ЕС Украине недостаточна, как и поставки оружия и решимость европейских лидеров.

Кроме того, после предложения Зеленского о подзатыльниках, Орбан подчеркнул, что они с украинским лидером не смогут прийти к взаимопониманию. По словам венгерского премьера, он — свободный человек, который служит венгерскому народу. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь президента США.

Венгрия неоднократно блокировала новые санкции против России, но после переговоров с Брюсселем давала свое согласие. Венгерский премьер не раз высказывался против военной помощи Украине и заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Киеву и не допустит транзита вооружений через свою территорию.