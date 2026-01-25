 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Китай «успешно и полностью захватывает» Канаду, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — написал американский лидер.

Материал дополняется. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Романов Илья
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
WSJ узнала о тайной поддержке Израилем ополчений, воюющих против ХАМАС Политика, 21:33
Депутат АдГ предложил главе Померании стать министром пропаганды в Минске Политика, 21:31
Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду Политика, 21:29
Ушаков пошутил в ожидании Путина перед переговорами с США Политика, 21:24
Bild узнала, что Германия не готова к атаке с применением химоружия Политика, 21:16
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Гол Ямаля ударом через себя помог «Барселоне» разгромить аутсайдера Спорт, 20:31
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Вратарь ПСЖ Сафонов возобновил тренировки в перчатках после перелома руки Спорт, 20:05
Китайского генерала обвинили в передаче США «ядерных секретов» Политика, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Сенатор Круз рассказал, как Трамп кричал из-за просьбы уйти в отставку Политика, 19:53
Британский министр предложил привязать зарплату депутатов к росту ВВП Политика, 19:38
«Спартак» в третий раз подряд проиграл чемпиону КХЛ Спорт, 19:33
Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом Политика, 19:27