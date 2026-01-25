Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду
Китай «успешно и полностью захватывает» Канаду, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — написал американский лидер.
Материал дополняется.
