Bild узнала, что Германия не готова к атаке с применением химоружия

Власти ФРГ составили анализ рисков и проанализировали сценарий с атакой противника на восточные границы страны. В документе говорится, что в случае применения химоружия только за первые часы погибли бы минимум 8500 человек

Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Германия не готова к возможной атаке с применением химического оружия. Об этом сообщила Bild со ссылкой на составленный правительством ФРГ анализ рисков.

В документе анализируют сценарий развертывания противника на восточных границах Германии. Он предполагает три атаки с применением нервно-паралитического боевого вещества по морскому порту, а также иприта по материальному складу Бундесвера и сортировочной железнодорожной станции.

Анализ показал, что только из-за химической атаки на порт в первые 15 часов могли погибнуть 8500 человек. Среди них были бы первые спасатели, которые прибыли бы на место происшествия, но не поняли, что были использованы химические боевые вещества.

Кроме того, в результате такой атаки пострадали бы более 35 500 человек. Нескольким тысячам из них потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

По итогам анализа эксперты потребовали создать более крупные запасы защитного снаряжения и медикаментов, а также «переосмыслить защиту населения». Действующий с 2008 года норматив оснащения в отчете назвали «не соответствующим времени с учетом текущей ситуации в сфере безопасности».

В минувшем декабре в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2025-й может стать последним годом мира для Европы. Он отмечал, что регион перевооружается, идет настрой общественного мнения на военный конфликт. Политик связал рост напряженности с упадком ЕС и стран Западной Европы.

Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2025 года говорил, что к возможной войне Европы с Россией готовятся «все», в том числе Белград.

Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. В Кремле отмечали, что Россия никогда никому не угрожала.