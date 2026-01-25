Bild узнала, что Германия не готова к атаке с применением химоружия
Германия не готова к возможной атаке с применением химического оружия. Об этом сообщила Bild со ссылкой на составленный правительством ФРГ анализ рисков.
В документе анализируют сценарий развертывания противника на восточных границах Германии. Он предполагает три атаки с применением нервно-паралитического боевого вещества по морскому порту, а также иприта по материальному складу Бундесвера и сортировочной железнодорожной станции.
Анализ показал, что только из-за химической атаки на порт в первые 15 часов могли погибнуть 8500 человек. Среди них были бы первые спасатели, которые прибыли бы на место происшествия, но не поняли, что были использованы химические боевые вещества.
Кроме того, в результате такой атаки пострадали бы более 35 500 человек. Нескольким тысячам из них потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.
По итогам анализа эксперты потребовали создать более крупные запасы защитного снаряжения и медикаментов, а также «переосмыслить защиту населения». Действующий с 2008 года норматив оснащения в отчете назвали «не соответствующим времени с учетом текущей ситуации в сфере безопасности».
В минувшем декабре в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2025-й может стать последним годом мира для Европы. Он отмечал, что регион перевооружается, идет настрой общественного мнения на военный конфликт. Политик связал рост напряженности с упадком ЕС и стран Западной Европы.
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2025 года говорил, что к возможной войне Европы с Россией готовятся «все», в том числе Белград.
Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. В Кремле отмечали, что Россия никогда никому не угрожала.
