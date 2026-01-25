 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

WSJ узнала о тайной поддержке Израилем ополчений, воюющих против ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль поддерживает палестинские ополчения в Газе, которые воюют против ХАМАС, обеспечивая их разведданными, провиантом и оружием, узнала WSJ. Такое партнерство является вынужденной мерой для Израиля на фоне прекращения огня
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль оказывается поддержку палестинским ополчениям в Газе, воюющим против ХАМАС: страна обеспечивает воздушную поддержку с помощью беспилотников, а также делится разведывательной информацией, оружием, сигаретами и продовольствием. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников. По их словам, некоторых бойцов ополчения даже доставляли вертолетами в израильские больницы после получения травм.

Такое сотрудничество, основанное на общем противодействии ХАМАС, выгодно Израилю, поскольку его действия ограничены условиями перемирия с группировкой, а ополченцы могут действовать на территориях, контролируемых ХАМАС, куда израильским войскам доступ закрыт.

«Когда они [ополченцы] проводят операции против ХАМАС, мы их отслеживаем, а иногда оказываем поддержку», — заявил бывший старший офицер израильского подразделения в Газе Ярон Бускила, ушедший с поста после объявления прекращения огня. По его словам, помощь включала предоставление разведданных, а также вмешательство Израиля при попытках ХАМАС атаковать ополченцев.

По его словам, с момента ухода с поста в октябре 2025 года ему неизвестно о продолжении такого взаимодействия. Израильские военные и служба безопасности Шин Бет отказались комментировать факты сотрудничества с ополченцами, передает WSJ.

Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн
Общество

Как пишет WSJ, партнерство с ополченцами в Газе стало для Израиля вынужденной мерой после отказа от передачи управления Газой Палестинской автономии и неудачных попыток сотрудничества с местными кланами, которые жестко пресекались ХАМАС.

Несмотря на создание нескольких анклавов под израильской защитой, численность ополченцев остается небольшой — от сотен до нескольких тысяч человек, отмечает газета. Они не стали жизнеспособной альтернативой ХАМАС из-за криминального прошлого, участия в разграблении гуманитарной помощи и восприятия их как израильских пособников среди части местных жителей, пишет WSJ. Тем временем ХАМАС продолжает восстанавливать контроль над территорией и свою военную структуру. «Цена предательства тяжела и дорого стоит», — заявил ХАМАС 22 января, угрожая ополченцам, работающим с Израилем, передает газета.

В январе WSJ со ссылкой на экспертов писала, что Израиль может начать новую военную операцию в секторе Газа, так как большая часть территории Газы контролируются ХАМАС, которая укрепляет свои позиции и отказывается полностью сложить оружие. 

ХАМАС признал гибель пресс-секретаря, известного как «человек в маске»
Политика
Абу Обайда (в центре)

В соответствии с планом президента США Дональда Трампа, который лег в основу заключенного в 2025 году перемирия, бойцы ХАМАС должны разоружиться. Однако, по данным WSJ, группировка согласна расстаться с остатками тяжелого вооружения, но отказывается сдавать стрелковое оружие. Его количество оценивается в 60 тыс. штук, что втрое превышает число оставшихся боевиков.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп официально подписал хартию о создании «Совета мира». Изначально структура задумывалась для управления восстановлением сектора Газа, но получила более широкий мандат — разрешение международных конфликтов и поддержание глобальной стабильности. 

Авторы
Теги
Егор Алимов
Израиль ХАМАС ополченцы сектор Газа
