«Ювентус» разгромил чемпиона Италии «Наполи»

Матч закончился со счетом 3:0. «Наполи» проиграл впервые за 10 матчей

Джонатан Дэвид (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

«Ювентус» со счетом 3:0 обыграл «Наполи» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

У туринской команды отличились Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77) и Филип Костич (86).

Действующий чемпион Серии А «Наполи» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая девять очков лидирующему «Интеру». У неаполитанского клуба прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия (во всех турнирах), при этом в шести последних играх он победил лишь раз.

У «Ювентуса», который с конца октября возглавляет Лучано Спаллетти, пятая строчка (42).