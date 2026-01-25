«Ювентус» разгромил чемпиона Италии «Наполи»
«Ювентус» со счетом 3:0 обыграл «Наполи» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.
У туринской команды отличились Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77) и Филип Костич (86).
Действующий чемпион Серии А «Наполи» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая девять очков лидирующему «Интеру». У неаполитанского клуба прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия (во всех турнирах), при этом в шести последних играх он победил лишь раз.
У «Ювентуса», который с конца октября возглавляет Лучано Спаллетти, пятая строчка (42).
