«Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года победил «Арсенал» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года победил «Арсенал» в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» победил в гостях со счетом 3:2, решающий гол забил Кунья. Каррик выиграл второй матч подряд во главе команды

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Лидирующий в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура. Для лондонского клуба это первое поражение от МЮ в чемпионате с сентября 2022 года.

Матч в Лондоне закончился со счетом 2:3.

У победителей отличились Брайан Мбёмо (57-я минута), Патрик Доргу (50) и Матеус Кунья (87). Еще один гол гости забили в свои ворота (Лисандро Мартинес на 29-й).

У «Арсенала» мяч на счету Микеля Мерино (84).

Мбёмо стал первым игроком МЮ после Маркуса Рэшфорда в сезоне 2022/23, забившим в одном чемпионате «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», и первым после Робина ван Перси (2012/13), кому это удалось в дебютном сезоне за клуб.

МЮ, в январе сменивший Рубена Аморима на Майкла Каррика, одержал вторую победу подряд (в предыдущей игре он победил «Манчестер Сити») и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Арсенал» проиграл в турнире впервые за восемь матчей и занимает первое место с 50 очками.

C 2022 года МЮ только раз победил «Арсенал» — в январе 2025-го в Кубке Англии по пенальти.