«Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года победил «Арсенал» в АПЛ
Лидирующий в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура. Для лондонского клуба это первое поражение от МЮ в чемпионате с сентября 2022 года.
Матч в Лондоне закончился со счетом 2:3.
У победителей отличились Брайан Мбёмо (57-я минута), Патрик Доргу (50) и Матеус Кунья (87). Еще один гол гости забили в свои ворота (Лисандро Мартинес на 29-й).
У «Арсенала» мяч на счету Микеля Мерино (84).
Мбёмо стал первым игроком МЮ после Маркуса Рэшфорда в сезоне 2022/23, забившим в одном чемпионате «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», и первым после Робина ван Перси (2012/13), кому это удалось в дебютном сезоне за клуб.
МЮ, в январе сменивший Рубена Аморима на Майкла Каррика, одержал вторую победу подряд (в предыдущей игре он победил «Манчестер Сити») и занимает четвертое место в турнирной таблице.
«Арсенал» проиграл в турнире впервые за восемь матчей и занимает первое место с 50 очками.
C 2022 года МЮ только раз победил «Арсенал» — в январе 2025-го в Кубке Англии по пенальти.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»