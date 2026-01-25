Мануэла Швезиг (Фото: Philip Dulian / dpa / Global Look Press)

Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» Роберт Шнелль в своей речи сравнил премьера земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг с белорусским президентом Александром Лукашенко, пишет Bild.

Депутат предложил называть ее «Мануэлой Лукашенко» и заявил, что она должна «отправиться в Минск министром пропаганды», потому что диктует оппозиции, «сколько человек могут посещать демонстрации».

«Я думаю, Лукашенко все еще ищет там несколько человек», — сказал Шнелль.

Швезиг — член Социал-демократической партии (СДПГ, входит в правящую коалицию с ХДС/ХСС), занимает кресло главы Мекленбурга-Передней Померании с 2017 года. Она является пятым главой правительства с 1990 года и первой женщиной, занявшей этот пост. Ранее она была федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи — с 2013 по 2017 год (третье правительство Ангелы Меркель). Как один из представителей земли в бундесрате, Швезиг входит в комитет по иностранным делам. Она также возглавляет германо-российскую Группу дружбы, созданную бундесратом и Советом Федерации.

Как пишет Bild, представители СДПГ руководят Мекленбург-Передней Померанией уже почти 30 лет, но последние опросы показывают, что теперь в регионе лидирует АдГ.

Досрочные выборы в бундестаг прошли в феврале прошлого года, новый парламент собрался в конце марта. Согласно законам ФРГ, новые выборы проводятся через четыре года (46–48 месяцев) после первого заседания (если бундестаг не будет распущен).