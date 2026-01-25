 Перейти к основному контенту
Политика
0

Депутат АдГ предложил главе Померании стать министром пропаганды в Минске

Мануэла Швезиг
Мануэла Швезиг (Фото: Philip Dulian / dpa / Global Look Press)

Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» Роберт Шнелль в своей речи сравнил премьера земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг с белорусским президентом Александром Лукашенко, пишет Bild.

Депутат предложил называть ее «Мануэлой Лукашенко» и заявил, что она должна «отправиться в Минск министром пропаганды», потому что диктует оппозиции, «сколько человек могут посещать демонстрации».

«Я думаю, Лукашенко все еще ищет там несколько человек», — сказал Шнелль.

Швезиг — член Социал-демократической партии (СДПГ, входит в правящую коалицию с ХДС/ХСС), занимает кресло главы Мекленбурга-Передней Померании с 2017 года. Она является пятым главой правительства с 1990 года и первой женщиной, занявшей этот пост. Ранее она была федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи — с 2013 по 2017 год (третье правительство Ангелы Меркель). Как один из представителей земли в бундесрате, Швезиг входит в комитет по иностранным делам. Она также возглавляет германо-российскую Группу дружбы, созданную бундесратом и Советом Федерации.

Как пишет Bild, представители СДПГ руководят Мекленбург-Передней Померанией уже почти 30 лет, но последние опросы показывают, что теперь в регионе лидирует АдГ.

Досрочные выборы в бундестаг прошли в феврале прошлого года, новый парламент собрался в конце марта. Согласно законам ФРГ, новые выборы проводятся через четыре года (46–48 месяцев) после первого заседания (если бундестаг не будет распущен).

Анастасия Лежепекова
Германия ФРГ досрочные выборы Александр Лукашенко Белоруссия
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
