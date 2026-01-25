 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Переговоры России и США⁠,
0

Ушаков пошутил в ожидании Путина перед переговорами с США

Сюжет
Переговоры России и США
Юрий Ушаков и Стив Уиткофф
Юрий Ушаков и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед началом переговоров с делегацией США в Кремле, когда участники встречи ожидали прихода российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

До начала переговоров российская и американская делегации некоторое время общались стоя в ожидании президента. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, открылась, делегации приготовились его встретить.

Однако в зал вошел не президент, а один из его помощников. В этот момент Ушаков в шутку обратился к участникам встречи со словами «Господин Путин».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, улыбнувшись, поддержал шутку, сказав: «Это был сюрприз».

Зарубин сообщил об «умных кольцах» у делегации США на встрече с Путиным
Политика
Владимир Путин, Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред Кушнер

22 января Путин провел в Кремле встречу с тремя представителями США — Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом. С российской стороны, наряду с Ушаковым, присутствовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры начались около 23:30 мск и продолжались более трех с половиной часов. После их завершения американская делегация покинула Кремль.

Ушаков назвал переговоры содержательными и откровенными, отметив, что их задачей было получить информацию по итогам контактов США с Украиной и европейскими партнерами и «определить параметры дальнейших действий». Кроме того, обсуждались работа «Совета мира» по Газе, региональные вопросы, ситуация вокруг Гренландии и развитие российско-американских отношений.

Полина Дуганова
Юрий Ушаков Стив Уиткофф Владимир Путин Кремль Россия США переговоры
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
