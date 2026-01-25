Ушаков пошутил в ожидании Путина перед переговорами с США

Юрий Ушаков и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед началом переговоров с делегацией США в Кремле, когда участники встречи ожидали прихода российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

До начала переговоров российская и американская делегации некоторое время общались стоя в ожидании президента. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, открылась, делегации приготовились его встретить.

Однако в зал вошел не президент, а один из его помощников. В этот момент Ушаков в шутку обратился к участникам встречи со словами «Господин Путин».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, улыбнувшись, поддержал шутку, сказав: «Это был сюрприз».

22 января Путин провел в Кремле встречу с тремя представителями США — Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом. С российской стороны, наряду с Ушаковым, присутствовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры начались около 23:30 мск и продолжались более трех с половиной часов. После их завершения американская делегация покинула Кремль.

Ушаков назвал переговоры содержательными и откровенными, отметив, что их задачей было получить информацию по итогам контактов США с Украиной и европейскими партнерами и «определить параметры дальнейших действий». Кроме того, обсуждались работа «Совета мира» по Газе, региональные вопросы, ситуация вокруг Гренландии и развитие российско-американских отношений.