Вратарь ПСЖ Сафонов возобновил тренировки в перчатках после перелома руки

Сафонов в декабре получил перелом руки в победном финале Межконтинентального кубка, после чего тренировался по индивидуальной программе. В субботу россиянин вышел на тренировку в перчатках

Матвей Сафонов (Фото: Alex Davidson / Getty Images)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов 24 января возобновил полноценные тренировки в перчатках после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка, сообщает Onze Mondial.

Ранее россиянин тренировался по индивидуальной программе, не задействуя травмированную руку.

Сафонов получил травму 17 декабря в серии пенальти с бразильским «Фламенго», где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА).

В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.

Всего на счету россиянина четыре матча в этом сезоне.

В ближайшем матче ПСЖ в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» 28 января Луис Энрике, скорее всего, выпустит на поле Шевалье, пишет Foot01.