Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 100 x 8 2 1,07 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 39 x 13 2 1,03 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 1,2 x 4,7 2 36 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,85 x 3,05 2 2,85 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3 x 3,4 2 2,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,73 x 52 2 2,16 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,8 x 50 2 2,06 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Вратарь ПСЖ Сафонов возобновил тренировки в перчатках после перелома руки

Сафонов в декабре получил перелом руки в победном финале Межконтинентального кубка, после чего тренировался по индивидуальной программе. В субботу россиянин вышел на тренировку в перчатках
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alex Davidson / Getty Images)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов 24 января возобновил полноценные тренировки в перчатках после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка, сообщает Onze Mondial.

Ранее россиянин тренировался по индивидуальной программе, не задействуя травмированную руку.

Сафонов получил травму 17 декабря в серии пенальти с бразильским «Фламенго», где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА).

В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.

Всего на счету россиянина четыре матча в этом сезоне.

В ближайшем матче ПСЖ в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» 28 января Луис Энрике, скорее всего, выпустит на поле Шевалье, пишет Foot01.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
