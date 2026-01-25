Вратарь ПСЖ Сафонов возобновил тренировки в перчатках после перелома руки
Вратарь сборной России Матвей Сафонов 24 января возобновил полноценные тренировки в перчатках после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка, сообщает Onze Mondial.
Ранее россиянин тренировался по индивидуальной программе, не задействуя травмированную руку.
Сафонов получил травму 17 декабря в серии пенальти с бразильским «Фламенго», где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА).
В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.
Всего на счету россиянина четыре матча в этом сезоне.
В ближайшем матче ПСЖ в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» 28 января Луис Энрике, скорее всего, выпустит на поле Шевалье, пишет Foot01.
