Гол Ямаля ударом через себя помог «Барселоне» разгромить аутсайдера
«Барселона» обыграла «Реал Овьедо» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги).
Голы забили Дани Ольмо (52-я минута), Рафинья (57) и Ламин Ямаль (73), который поразил ворота ударом через себя.
У 18-летнего Ямаля в этом сезоне 11 голов и 12 передач в 26 матчах во всех турнирах.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице с 52 очками, опережая на один балл мадридский «Реал». Следующий матч каталонцы проведут 28 января против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.
«Реал Овьедо» с 13 очками занимает последнее, 20-е место.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»