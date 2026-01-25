 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Гол Ямаля ударом через себя помог «Барселоне» разгромить аутсайдера

Гол Ямаля ударом через себя помог «Барселоне» разгромить «Реал Овьедо»
«Барселона» обыграла «Реал Овьедо» со счетом 3:0 и вернулась на первое место в турнирной таблице
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

«Барселона» обыграла «Реал Овьедо» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги).

Голы забили Дани Ольмо (52-я минута), Рафинья (57) и Ламин Ямаль (73), который поразил ворота ударом через себя.

У 18-летнего Ямаля в этом сезоне 11 голов и 12 передач в 26 матчах во всех турнирах.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице с 52 очками, опережая на один балл мадридский «Реал». Следующий матч каталонцы проведут 28 января против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

«Реал Овьедо» с 13 очками занимает последнее, 20-е место.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
