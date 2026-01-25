WSJ рассказала, как Китай обучает БПЛА на поведении хищников

Фото: Isai Hernandez / ImageBroker.com / Global Look Press

Китайские военные и исследователи обучают дроны с искусственным интеллектом, имитируя поведение хищных птиц и животных, чтобы создать эффективные рои для боевых и разведывательных операций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исследователи из Пекинского университета авиации и космонавтики смоделировали взаимодействие «ястребов» и «голубей», чтобы атакующие дроны учились уклоняться, а защитные — выявлять уязвимые цели. В испытании «пять на пять» все голуби были уничтожены за 5,3 секунды.

Эти разработки получили патент в апреле 2024 года и входят в серию китайских исследований по роевому интеллекту для военных целей. Китайская армия использует ИИ для управления роями дронов, роботов-собак и других автономных систем с минимальным участием человека. Рои могут действовать как разведчики, приманки, заставляющие противника расходовать боеприпасы, или оружие для уничтожения солдат и техники.

Китайские исследователи также моделируют поведение муравьев, овец, койотов и китов, а отдельные проекты изучают восприятие глазами орлов и плодовых мушек.

Громоздкий дрон-носитель Jiu Tian («Небесная высь»), предназначенный для запуска роев более мелких дронов, совершил свой первый полет в минувшем декабре, а на военном параде в сентябре демонстрировались вооруженные «роботы-волки». Госкомпания China South Industries Group ранее заявила, что она работает над способами объединения «волчьих стай» с воздушными роями для создания «новой модели эффективного совместного боя».

С 2022 года китайские оборонные подрядчики и университеты подали более 930 патентов по роевому интеллекту, тогда как в США — около 60. Старший научный сотрудник и директор программы обороны в Центре новой американской безопасности старший научный сотрудник и директор программы обороны в Центре новой американской безопасности отметила, что широкая доступность малых дронов делает для Пекина развитие роев особенно выгодным. В Китае, по словам эксперта, расположены заводы, производящие более 80% таких беспилотников.

В декабре официальное издание Народно-освободительной армии Китая The People's Liberation Army Daily заявило, что успех в войне с применением дронов-камикадзе достигается за счет массированных атак и численного превосходства. В статье отмечается, что недорогие беспилотники следует использовать для постоянного истощения ресурсов противника, добиваясь «оптимальной боевой эффективности при минимальных затратах на поле боя».

Скоординированные группы дронов могут вынуждать врага к пассивной обороне, а наземные и воздушные беспилотники — действовать совместно: одни наносят удары и наводят цели, другие ведут разведку и поддержку. Для этого необходимы автономность, координация и интеллект, а также «интеграция традиционной тактики с беспилотными технологиями».