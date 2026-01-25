 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Сенатор Круз рассказал, как Трамп кричал из-за просьбы уйти в отставку

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Тед Круз
Тед Круз (Фото: Heather Diehl / Getty Images)

Сенатор-республиканец Тед Круз в разговоре с донорами высмеивал пошлинную политику президента США Дональда Трампа и резко критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает Axios, изучив записи с двух встреч. Они прошли в начале и середине 2025 года.

Круз рассказал им, что после ввода пошлин в начале апреля 2025 года он вместе с группой других сенаторов созвонился с Трампом и настоятельно просили его уйти в отставку. Президент США, как добавил сенатор, ответил ему: «Пошел к черту, Тед».

Со слов Круза, разговор был длительным и затянулся до полуночи, беседа «прошла плохо», а Трамп кричал и ругался. Сенатор сказал тогда президенту: «Если к ноябрю [2026 года] пенсионные накопления людей сократятся на 30%, а цены в супермаркетах вырастут на 10-20%, то в день выборов нас ждет кровавая бойня».

«Вы проиграете выборы в Палату представителей, вы проиграете выборы в сенат, и следующие два года вас будут подвергать импичменту каждую неделю», — заявил Круз в разговоре с Трампом.

Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется.

