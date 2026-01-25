В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар
В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.
«Выезжали подразделения по данному адресу. [Возгорание] ликвидировано до прибытия», — рассказали в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Business FM, пожар начался около 18:30 мск в ресторане «The Бык».
РБК обратился за комментарием в «The Бык».
В ноябре в поселке Голубое близ Солнечногорска в Московской области загорелось двухэтажное здание. На первом этаже здания расположен ресторан «Роза ветров», на втором — офисы.
Огонь охватил 750 кв. м. Людей эвакуировали из здания до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших.
