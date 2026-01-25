SCMP сообщила об испытании Китаем дрона с пехотной винтовкой

Фото: Guang Niu / Getty Images

Китай испытал беспилотник с винтовкой, способный с высокой точностью поражать цели размером с человека на расстоянии 100 м, сообщает South China Morning Post.

Новый военный дрон для специальных операций продемонстрировал «беспрецедентную точность» во время стрельб. В ходе испытаний аппарат на высоте 10 м и на дистанции 100 м произвел 20 одиночных выстрелов в мишень размером 50 см на 50 см с точностью попаданий 100%. Половина пуль попала в радиус 11 см.

Беспилотник, о котором идет речь, разработан компанией Wuhan Guide Infrared совместно с Академией специальных операций сухопутных войск Китая.

Ключевая особенность этого БПЛА заключается в том, что он использует штатную пехотную винтовку, а не специальное оружие. Разработчики переработали систему крепления, соединив оружие с оптическим датчиком для уменьшения смещения между прицельной камерой и стволом при полете.

Система поддерживает только одиночный огонь, отметила SCMP. Для повышения точности было создано программное обеспечение, корректирующее стрельбу с учетом расстояния, скорости ветра и ориентации беспилотника.

В конце мая Китай объявил об испытаниях беспилотного самолета Jiu Tian («Небесная высь»), способного нести до 100 малых дронов , с дальностью полета до 7 тыс. км. Максимальная дальность полета Jiu Tian составляет 7 тыс. км, высота — 15 тыс. м.

До этого, в апреле, в Китае спустили на воду первый в мире высокоскоростной подводный дрон с искусственным интеллектом «Синий кит», длиной 11 метров и весом 12 тонн, который может развивать скорость до 36 узлов на поверхности и более месяца оставаться незамеченным под водой.