В школе Петербурга выявили туберкулез у сотрудницы столовой

В Санкт-Петербурге у мойщицы посуды в столовой школы № 575 был выявлен туберкулез, сообщил глава администрации Приморского района Богдан Заставный.

По его словам, о заболевании сотрудницы компании-подрядчика администрации школы стало известно 19 января. В тот же день были проведены необходимые противоэпидемические меры. Их реализуют до сих пор. В школу выехал врач для эпидемиологического расследования, проведена дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока.

Заставный добавил, что у сотрудницы была действующая санитарная книжка. Она прошла флюорографию и была допущена к работе в установленном порядке. Глава районной администрации отметил, что заболевание не требует введения карантина.

«В течение прошедшей недели школа в полном объеме выполнила запланированные обследования совместно с профильными службами. Ситуация находится на моем личном контроле и контроле Комитета по здравоохранению. Угрозы для жизни и здоровья детей и сотрудников школы не зафиксировано», — заверил он.

О выявлении туберкулеза у сотрудницы школы № 575 без уточнения должности РБК ранее рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Там подчеркнули, что других случаев туберкулеза в школе после обследования выявлено не было.