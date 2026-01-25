 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Британский министр предложил привязать зарплату депутатов к росту ВВП

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл предложил привязать заработную плату депутатов к росту ВВП, чтобы стимулировать правительство уделять приоритетное внимание экономике. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Кайл, он хотел бы, чтобы Независимый парламентский орган по стандартам (IPSA), который контролирует заработную плату депутатов, изменил формулу расчета зарплат и связал их с темпами роста страны. Министр отметил, что депутаты Лейбористской партии не так воодушевлены предложением.

«Они не так воодушевлены, как я, но… если мы добьемся, например, 5-процентного роста экономики, мы реализуем свой потенциал», — сказал он, отметив, что правительственные ведомства не всегда ставят экономический рост в приоритет.

Бывший советник лейбористов Джеймс Мидвей усомнился в идее, отметив, что действия депутатов редко напрямую влияют на ВВП. В то же время сопредседатель фракции депутатов от Лейбористской партии по вопросам экономического роста Крис Кертис поддержал инициативу, назвав ее шагом к восстановлению доверия к политике.

В настоящее время зарплата британских депутатов составляет £93 904 в год и индексируется по разным показателям, включая изменения средней заработной платы в госсекторе, отмечает FT.

Экономисты предупредили о риске рецессии в Британии из-за пошлин Трампа
Экономика
Фото:Gareth Cattermole / Getty Images

В ноябре минувшего года экономика Великобритании выросла на 0,3%, превысив прогнозы, писал ранее The Guardian. Сектор услуг вырос на 0,3%, промышленность — на 1,1%, тогда как строительство сократилось на 1,3%.

Эксперты в разговоре с газетой отметили, что активность экономики ускорилась, появились признаки оживления потребительских расходов, а рост за 2025 год может составить 1,4%. Они, однако, предупредили, что рост может быть нестабильным из-за высокого налогового бремени и рисков снижения потребительских расходов в 2026 году

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Великобритания ВВП парламент Великобритании
Материалы по теме
Си Цзиньпин пригрозил чиновникам из-за «безрассудного» разгона ВВП
Политика
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Экономика
Экономисты предупредили о риске рецессии в Британии из-за пошлин Трампа
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Сенатор Круз рассказал, как Трамп кричал из-за просьбы уйти в отставку Политика, 19:53
Британский министр предложил привязать зарплату депутатов к росту ВВП Политика, 19:38
«Спартак» в третий раз подряд проиграл чемпиону КХЛ Спорт, 19:33
Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом Политика, 19:27
Зеленский отказался уступать территории и потребовал компромиссов от США Политика, 19:16
Зеленский заявил о готовности проекта гарантий безопасности Украине Политика, 19:04
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина Политика, 18:59
«Спартак» обменял вратаря в «Трактор» Спорт, 18:56
Во Франции рассказали подробности об экипаже задержанного танкера Grinch Политика, 18:44
FT узнала, что проект Neom в Саудовской Аравии сократят Политика, 18:32
ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо», ведя 3:2 в концовке Спорт, 18:20