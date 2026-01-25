Британский министр предложил привязать зарплату депутатов к росту ВВП

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл предложил привязать заработную плату депутатов к росту ВВП, чтобы стимулировать правительство уделять приоритетное внимание экономике. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Кайл, он хотел бы, чтобы Независимый парламентский орган по стандартам (IPSA), который контролирует заработную плату депутатов, изменил формулу расчета зарплат и связал их с темпами роста страны. Министр отметил, что депутаты Лейбористской партии не так воодушевлены предложением.

«Они не так воодушевлены, как я, но… если мы добьемся, например, 5-процентного роста экономики, мы реализуем свой потенциал», — сказал он, отметив, что правительственные ведомства не всегда ставят экономический рост в приоритет.

Бывший советник лейбористов Джеймс Мидвей усомнился в идее, отметив, что действия депутатов редко напрямую влияют на ВВП. В то же время сопредседатель фракции депутатов от Лейбористской партии по вопросам экономического роста Крис Кертис поддержал инициативу, назвав ее шагом к восстановлению доверия к политике.

В настоящее время зарплата британских депутатов составляет £93 904 в год и индексируется по разным показателям, включая изменения средней заработной платы в госсекторе, отмечает FT.

В ноябре минувшего года экономика Великобритании выросла на 0,3%, превысив прогнозы, писал ранее The Guardian. Сектор услуг вырос на 0,3%, промышленность — на 1,1%, тогда как строительство сократилось на 1,3%.

Эксперты в разговоре с газетой отметили, что активность экономики ускорилась, появились признаки оживления потребительских расходов, а рост за 2025 год может составить 1,4%. Они, однако, предупредили, что рост может быть нестабильным из-за высокого налогового бремени и рисков снижения потребительских расходов в 2026 году